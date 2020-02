Diretta Test Motogp 2020 Sepang/ Streaming video tv: orari e classifica tempi Day 2

Oggi, sabato 8 febbraio, si accende la diretta della seconda giornata per i test della Motogp a Sepang 2020: dopo quindi i primi squilli osservati solo ieri, ecco che anche oggi si torna sulla pista malese per proseguire nel lavoro di preparazione per la prossima stagione del motomondiale, ormai sempre più vicino. Come è noto il primo vero appuntamento del Campionato sarà solo ai primi di marzo in Qatar ma pure vi è ancora molto da fare per farsi trovare al via della stagione nelle miglior condizioni possibili. Già ieri abbiamo visto parecchi piloti impegnati nelle prove comparative pure tra tre moto differenti ed è il momento allora di fare le scelte definitive per quello che sarà la Motogp 2020. In tal senso i tempi, le prestazioni e le sensazioni dei piloti in pista raccolti oggi in questo Day 2 dei test della Motogp a Sepang 2020 saranno decisivi: attenzione però a non prendere come assoluti i tempi della graduatoria finale, perchè non sempre sarà la velocità il primo obbiettivo dei protagonisti del mondiale. Intanto però ricordiamo gli orari: anche oggi si correrà, meteo permettendo, dalle ore 3,00 alle ore 11,00 secondo il fuso orario italiano.

DIRETTA TEST MOTOGP 2020 SEPANG: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo agli appassionati che non sarà disponibile una diretta tv come una diretta streaming video integrale dei test per la Motogp 2020 a Sepang: pure certo i canali Sky Sport Motogp e Sky sport 24, in questi tre giorni in Malesia, non mancheranno di informare con frequenti aggiornamenti. Consigliamo inoltre di consultare sia il portale ufficiale della Motogp e i canali social collegati, che i profili social delle varie scuderie, che informeranno con dovizia di particolari su quanto sta accadendo in Malesia.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2020: CHE E’ SUCCESSO NEL DAY1

In attesa di dare la parola al tracciato malese per la diretta della seconda giornata dei test della Motogp 2020 a Sepang, certo vale la pena di ricordare che cosa era successo solo ieri nel Day 1, nei momenti in cui però la pioggia chiaramente non ha bloccato i lavori in pista. Ecco infatti che alla bandiera scacchi sono state le due Yamaha Petronas, presentate solo in settimana, le più veloci in Malesia. Anzi Quartararo e Morbidelli hanno realizzato anche gli unici due crono sotto a muro del 1,59, firmando rispettivamente il 1.58.945 e 1.58.996. Dietro di loro hanno trovato posto tutti gli altri e non certo i big più attesi in pista, ma di fila nella top five Rins, Crutchlow e Miller. Tra i nomi di maggior clamore ecco che i piloti Yamaha Vinales e Rossi (il tester Jorge Lorenzo ieri non ha girato) non hanno fatto di più del sesto e decimo posto, mentre per le Ducati si ricorda solo il 11^ posto di Dovizioso (che però ha fatto vedere una nuova carena) e il 14^ posto di Petrucci. Ben lontani anche i fratelli Marquez: Marc, ancora sofferente dopo l’intervento subito questo inverno alla spalla, non è andato oltre il crono di 1.59.6736 girando solo 37 per giri, mentre il fratello, rookie ha trovato il 13^ piazzamento. Vedremo che accadrà oggi in pista!



© RIPRODUZIONE RISERVATA