Diretta Test Motogp 2020 Sepang/ Streaming video tv: orari e classifica tempi Day 3

Eccoci alla terza e ultima giornata di test per la Motogp 2020 a Sepang: sono allora le ultime ore di prove in questa domenica 9 febbraio per i big del motomondiale, prima di impacchettare tutto e spostarsi in Qatar quando il prossimo 22 febbraio si svolgeranno gli ultimi test prima del via del Campionato. Capiamo dunque bene che, salvo scherzetti del meteo, sarà necessario sfruttare al massimo le prossime ore. Va però detto che finora nessuno, neppure tra i big si è particolarmente “spremuto” nelle prime due giornate di prove: eppure il lavoro anche ai box non è mancato e molto spesso i piloti si sono trovati a decidere tra tre differenti moto. Chi di sicuro non ha spinto molto e certo non lo farà neanche oggi nella terza giornata di test per la Motogp a Sepang, è il campione in carica della Motogp Marc Marquez. Come è noto lo spagnolo a fine stagione scorsa si è operato alla spalla e pure non è ancora al top della condizione, come il pilota Honda ha affermato in questi giorni. Pur con un Marc Marquez a mezzo servizio certo sarà bene seguire da vicino per questa terza giornata la diretta dei test della Motogp 2020 di Sepang: lo spagnolo ovviamente non sarà il solo protagonista da tenere d’occhio. Ricordiamo dunque agli appassionati anche anche oggi si correrà in pista dalle ore 3,00 alle ore 11,00 del mattino.

DIRETTA TEST MOTOGP 2020 SEPANG: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo agli appassionati che non sarà disponibile una diretta tv come una diretta streaming video integrale dei test per la Motogp 2020 a Sepang: pure certo i canali Sky Sport Motogp e Sky sport 24, in questi tre giorni in Malesia, non mancheranno di informare con frequenti aggiornamenti. Consigliamo inoltre di consultare sia il portale ufficiale della Motogp e i canali social collegati, che i profili social delle varie scuderie, che informeranno con dovizia di particolari su quanto sta accadendo in Malesia.

DIRETTA TEST MOTOGP 2020 SEPANG: CHE E’ SUCCESSO IERI

Fabio Quartararo primo nella classifica dei tempi dei test MotoGp 2020 a Sepang sia venerdì nella prima sia ieri nella seconda giornata di prove sul circuito malese. Il pilota francese della Petronas Yamaha dunque è l’uomo copertina e manda un messaggio chiaro a tutti gli avversari, pur con tutte le cautele del caso che vanno naturalmente considerate quando parliamo di test MotoGp, perché ognuno segue programmi con obiettivi e scopi magari anche molto diversi. In ogni caso Quarataro c’è e gli altri devono inseguire: più in generale la Yamaha sta facendo bene anche con Franco Morbidelli e Maverick Vinales, mentre appare più attardato Valentino Rossi. D’altronde fino a questo momento non ha brillato nemmeno Marc Marquez, anche se lui non ha di certo bisogno di trovare il feeling con una Honda che conosce a menadito. In casa Ducati finora meglio Jack Miller con la Pramac piuttosto che il team ufficiale: che cosa potrà significare? Infine, applausi a Dani Pedrosa, ieri terzo da tester Ktm.



