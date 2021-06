DIRETTA TEST MOTOGP 2021 BARCELLONA/ Video streaming tv: 1° Quartararo

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 BARCELLONA: QUARTARARO AL COMANDO

Sempre più vicini al termine della diretta dei test MotoGp 2021 a Barcellona, non mancano comunquie gli spunti di cronaca interessanti nel lunedì al Montmelò. Ad esempio adesso troviamo al comando della classifica dei tempi il leader della classifica iridata Fabio Quartararo, che in sella alla sua Yamaha ufficiale precede la Honda del giapponese Takaaki Nakagami e il campione del Mondo Joan Mir, che occupa dunque la terza posizione in sella alla sua Suzuki, davanti a Francesco Pecco Bagnaia, salito dunque al quarto posto fra i tempi parziali della MotoGp a Barcellona oggi. Quartararo ha girato in 1’39″537 in occasione della sua migliore prestazione, con 165 millesimi di vantaggio su Nakagami, 279 su Mir e 329 su Bagnaia, mentre sotto il mezzo secondo di ritardo dal leader troviamo anche l’altro francese Johann Zarco, il nostro Franco Morbidelli e il vincitore di ieri, il portoghese Miguel Oliveira. Sta girando moltissimo Valentino Rossi: bisogna certo riconoscere che in situazione difficile non manca la buona volontà al Dottore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Purtroppo non ci sono giunte indicazioni ufficiali riguardanti possibili di seguire i test della Motogp a Barcellona in diretta tv e pure non dovrebbe essere disponibile la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 BARCELLONA: ZARCO E MIR IN EVIDENZA

Quando siamo ormai a metà giornata per la diretta dei test MotoGp 2021 a Barcellona, ecco che finora il più veloce del lunedì al Montmelò è stato il campione del Mondo Joan Mir in sella alla sua Suzuki, davanti al sempre ottimo Johann Zarco, che in sella alla sua Ducati Pramac sta vivendo la stagione che potrebbe valere una carriera. In particolare Zarco è un missile nel primo tratto, mentre in altri settori del Circuit de Catalunya si fa preferire la Suzuki di Mir. Molto attivi sono Valentino Rossi e Franco Morbidelli in sella alle proprie Yamaha del team Petronas, che ha senza dubbio bisogno di lavorare e sta dunque sfruttando in modo efficace questo prezioso lunedì di test MotoGp, con soddisfazioni anche cronometriche da parte di Morbidelli, che occupa la terza piazza alle spalle appunto di Mir e Zarco. Molto positivi anche Takaaki Nakagami e Pol Espargaro, che stanno girando tanto e su ottimi ritmi, completando la top 5 della classifica dei tempi parziali della MotoGp a Barcellona oggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 BARCELLONA: FOCUS SU MARQUEZ

La diretta del test Motogp 2021 a Barcellona sulle curve del Montmelò vede per ora Fabio Quartararo in testa alla classifica dei tempi e il tester Sylvain Guintoloi della Suzuki come uomo più attivo, ma il centauro più atteso è senza dubbio Marc Marquez, lo spagnolo della Honda, dopo quasi un anno di stop per l’infortunio al braccio e tre interventi chirurgici ancora non è al top della condizione e di certo sfrutterà quote ore extra concesse per ritrovare un po’ di sicurezza e feeling in sella. La situazione, come lo stesso Marquez ha raccontato pochi giorni fa, non è ancora ottimale, e l’idea di doversi ancora fermare, è terribile: “L’idea di fermarmi nuovamente mi spaventa, ma non devo nemmeno illudermi immaginando una realtà fittizia nella quale va tutto bene. Al Mugello ho sofferto, ma giorno dopo giorno la situazione è migliorata: in piste in cui devo adattarmi non è facile, ma mentre un calciatore può allenarsi in tanti modi, un pilota del può allenarsi nel modo migliore solo guidando”. Speriamo che i test della Motogp 2021 di Barcellona aiutino lo spagnolo a ritrovare almeno un poco, di sicurezza: si comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 BARCELLONA

Siamo ancora in diretta per la Motogp a Barcellona, oggi, lunedì 7 giugno 2021 per una giornata di test dedicata alla classe regina. Nemmeno 24 ore dalla gara che ha regalato a Oliveira il successo, ecco che i nostri beniamini del motomondiale saranno ancora sulle curve del tracciato spagnolo assieme ai collaudatori, per affinare le moto per la continuazione della stagione 2021 e pure cominciare a lavorare già in ottica 2022. Dopo tutto siamo a circa un terzo del campionato del mondo 2021 e per molti vi è ancora molto da fare: tra piloti delusi dalle prime prestazioni, ad alfieri che hanno bisogno di ritrovare feeling e forma (come Marc Marquez) fino anche a chi, ha fin qui regalato scintille, ma vuole continuare ad essere la star della Motogp (e già guarda alla prossima stagione). Ci attende dunque una giornata dedicata alla diretta dei test della Motogp a Barcellona davvero intenso: ricordiamo allora che il via sarà dato alle ore 10.00 e che la bandiera a scacchi che chiuderà il tutto sventolerà alle ore 18.00.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 BARCELLONA: I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

Impazienti di dare la parola alla pista per la diretta dei test della Motogp 2021 a Barcellona, pure ci pare il caso di proporre alcuni nomi da tenere ben d’occhio nelle prossime ore, sul tracciato del Montmelò. Uno senza dubbio è il leader del mondiale piloti Fabio Quartararo, nonché re della pole position (avendone trovate ben cinque di fila in appena sette prove del mondiale): El Diablo sta facendo vedere meraviglie in sella alla Yamaha, ma in vista dei prossimi impegni di certo il francese vorrà affinare la sua M1 e magari guardare già alla prossima stagione. Con lui dovremo tenere d’occhio le Ducati: Miller e Bagnaia, come anche Zarco stanno regalando intense emozioni al tifosi della rossa, ma pure si può ancora fare di meglio per la parte centrale del motomondiale. Sempre parlando di Yamaha, in vista dei test di quest’oggi sarà uomo a caccia di risposte Maverick Vinales, che pur in seguito ad alcuni stravolgimenti nel suo staff, ancora non sta trovando i risultato sperati in pista. I test della Motogp 2021 in diretta da Barcellona poi saranno banco di prova fondamentale per chi in questa prima parte della stagione ha deluso: ecco allora la KTM di Petrucci e la Petronas di Valentino Rossi e non dimentichiamo neppure Marc Marquez, che certo sfrutterà queste ore di prove per ritrovare feeling e condizione dopo il grave infortuno al braccio (e le ultime scivolate rimediate). E chissà che già nei box faranno capolino le prime novità tecniche per la prossima stagione del motomondiale! Sarà davvero una giornata di test per la Motogp 2021 a Barcellona da seguire con attenzione!



