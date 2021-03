Diretta test MotoGp 2021 Losail/ Streaming video tv: orari e classifica 2^ giornata

La diretta dei test MotoGp 2021 a Losail che prosegue anche oggi, domenica 7 marzo, segna una fondamentale tappa di avvicinamento all’ormai imminente Mondiale della MotoGp, che comincerà su questa stessa pista in Qatar fra esattamente tre settimane. Naturalmente in palio non c’è ancora nulla, ma i giorni di test che ci attendono tra questo weekend e la prossima settimana – saranno in totale cinque – saranno naturalmente molto importanti, perché ci daranno risposte molto significative sul livello di competitività e di affidabilità delle varie moto e diranno ad ogni team della MotoGp su quali aspetti avrà invece ancora da lavorare a ormai meno di un mese dall’inizio del Motomondiale, che come abbiamo già accennato avverrà domenica 28 marzo proprio con il Gran Premio del Qatar a Losail. I motori della MotoGp si accenderanno per questa seconda giornata dei test di Losail secondo le modalità che abbiamo già riscontrato ieri e dunque alle ore 12.00 italiane: in Qatar in gara si gira in notturna, di conseguenza anche in questa sessione di test si potrà girare sia di giorno sia dopo il tramonto. Questa sarà l’unica vera sessione di test prima del via al Motomondiale, a causa del Covid che ha fatto saltare ad esempio la tradizionale sessione di test a Sepang quest’inverno: ecco perché questi giorni di test MotoGp a Losail saranno importanti anche più del solito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp 2020 da Losail, che andranno in scena dalle ore 12.00 alle ore 19.00 italiane, cioè dalle ore 14.00 alle 21.00 locali, perché come accennato si potrà girare anche in notturna, come poi sarà anche in occasione del Gran Premio. Purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare – ma alle ore 23.00 – una puntata speciale della trasmissione Paddock Live Show per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL: IL CALENDARIO

Abbiamo già parlato della grande importanza della diretta test MotoGp 2021 a Losail, gli ultimi giorni di lavoro in pista che piloti e scuderie hanno per preparare il debutto nel Motomondiale, per un anno che si annuncia molto particolare. Diamo allora già uno sguardo a quello che ci attenderà nei prossimi mesi, almeno in base al calendario del Mondiale MotoGp 2021 disponibile in questo momento e sempre soggetto a possibili modifiche – ad esempio, dobbiamo già annotare che per il secondo anno consecutivo sono state cancellate le gare americane, dunque i Gran Premi negli Usa e in Argentina. Le prove in calendario sono dunque attualmente diciannove e già è stata introdotta una prima doppietta di Gran Premi sulla stessa pista, che erano state una caratteristica saliente del 2020. Proprio Losail avrà questo onore, ospitando domenica 28 marzo il Gran Premio del Qatar e la domenica successiva il Gp Doha. Il terzo atto sarà in Portogallo, sul circuito di Algarve che era stato introdotto eccezionalmente nel 2020 ma è stato confermato, poi si dovrebbe tornare alla normalità. Annotiamo allora che il Mugello è in calendario domenica 30 maggio dopo la dolorosa assenza nel 2020, mentre a Misano Adriatico il Gran Premio è in programma il 19 settembre. A luglio dovrebbe esserci la prima volta del Kymi Ring in Finlandia, mentre la chiusura sarà a Valencia, domenica 14 novembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA