Diretta Test Motogp 2021 Losail/ Streaming video tv: ultimo giorno di prove in Qatar!

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL: OGGI LE ULTIME PROVE

Siamo in diretta anche oggi, venerdi 13 marzo 2021, a Losail per l’ultima giornata di test della Motogp in vista della prossima stagione iridata, ormai alle porte. Ultimi scampoli dunque per i beniamini del prossimo motomondiale per mettere alla prova i propri i bolidi in vista di un campionato che, da tanto atteso è ormai a un passo. Solo il prossimo 28 marzo 2021 infatti si spegneranno proprio qui a Losail primi semafori rossi della stagione, con il Gp del Qatar, appuntamento a cui chiaramente tutti i piloti vorrebbero farsi trovare al meglio. Per farlo però occorrerà terminare la messa a punto delle moto, svelate solo nelle scorse settimane. Siamo dunque ben certo che tutti i team approfitteranno la massimo delle ultime ore di test, concesse oggi, sfruttando anche le speciale condizioni che Losail offre, come la possibilità di correre anche dopo il tramonto. Ricordiamo infatti che anche per questo day 5 dei test della Motogp in Qatar, il via verrà dato alle ore 12.00 italiane, mentre l’ultima bandiera a scacchi sventolerà alle ore 19.00 (fuso orario italiano): da qui sarà poi attesa per il primo Gp del Motomondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp 2021 da Losail, che come ricordato, andranno in scena dalle ore 12.00 alle ore 19.00 italiane, cioè dalle ore 14.00 alle 21.00 locali, perché come accennato si potrà girare anche in notturna, come poi sarà anche in occasione del Gran Premio. Purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare – ma alle ore 23.00 – una puntata speciale della trasmissione Paddock Live Show per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL: IL DAY4

Prima di far parlare solo la pista per la diretta dei test della Motogp 2021 a Losail, per il day 5, l’ultimo concesso per il preseason, ci pare doveroso dare un occhio a quanto occorso, sempre in Qatar solo nella giornata di ieri, dove i riflettori sono stati tutti per la Yamaha. La casa di Iwata ha certo mandato un forte segnale in vista della prossima stagione della Motogp, rivelandosi particolarmente veloce pur su un tracciato complicato. Ha fatto certo scalpore l’ottima prova di Vinales, che pure ha spinto la sua M1 fino al 1.53.44, miglior tempo assoluto nella giornata, segnato al termine di un time attack effettuato proprio allo scadere della sessione. Si tratta poi del secondo miglior crono dei test del 2021, segnato ad un soffio dal giro record fissato da Jack Miller solo lo scorso mercoledì. Sempre per la casa del diapason, dobbiamo allora raccontare dell’ottima giornata di test per Morbidelli e Quartararo che hanno completato il podio nella classifica dei tempi finale: buone sensazioni anche per Valentino Rossi, lontano ma apparso in gran crescita. Non ha demeritato poi la Ducati, che pure paga una pista come quella di Losail non favorevole. La Rossa ha rimediato nel day 4 un buon quarto posto di Bagnaia nella classifica dei tempi e buoni risultati nelle simulazioni del passo gara con Miller. Staremo a vedere che accadrà oggi!



