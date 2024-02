DIRETTA TEST MOTOGP 2024 SEPANG/ Classifica e tempi: Bagnaia primo con record della pista (8 febbraio)

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024: BAGNAIA FA IL RECORD DELLA PISTA

I test MotoGp Sepang 2024 sono conclusi: il terzo giorno va in archivio con il record della pista timbrato da Pecco Bagnaia, che ha progressivamente alzato il ritmo dal martedì a oggi e ha stampato un ottimo 1’56’’683 . La Ducati ha dettato legge in mattinata, centrando dei crono che poi nessuno è più riuscito ad avvicinare: in seconda posizione troviamo ancora una volta Jorge Martin, sicuramente il più costante in questa tre giorni di test MotoGp Sepang 2024, staccato di nemmeno due decimi da Bagnaia. Benissimo anche Enea Bastianini, che dopo il miglior tempo di ieri si è piazzato in terza posizione a due decimi, qualcosa in più dal compagno di squadra Bagnaia.

Il dominio della Ducati è proseguito con la quarta posizione di Alex Marquez, mentre il fratello Marc Marquez è sesto: anche per loro dunque un’ottima giornata di test MotoGp Sepang 2024. Gli altri? Quinto Aleix Espargaro con Aprilia, unica moto fuori dalla Ducati tra le prime sette; infatti in settima posizione troviamo Fabio Di Giannantonio per il Team VR46 già con sette decimi da Bagnaia, poi ancora il sempre positivo Pedro Acosta (attenzione, su KTM può essere una rivelazione), Joan Mir sulla Honda ufficiale e Brad Binder. Male oggi Marco Bezzecchi, solo diciassettesimo a un secondo e tre da Bagnaia. (agg. di Claudio Franceschini)

TEST MOTOGP SEPANG 2024: L’ULTIMA GIORNATA!

Giovedì 8 febbraio vivremo il terzo e ultimo giorno dei test MotoGp Sepang 2024: un appuntamento che di fatto apre la nuova stagione del Motomondiale, perché questi sono i test ufficiali nei quali finalmente le nuove due ruote si presentano al grande pubblico. La kermesse purtroppo sarà ostica per l’Italia: visto il fuso orario, si partirà alle ore 3:00 della nostra mattina per chiudere alle ore 11:00, saranno dunque otto ore di grande intensità anche se questa terza giornata potrebbe essere lasciata a qualche lavoro sul passo gara.

Certamente nella diretta dei test MotoGp Sepang 2024 ci sarà tanta carne al fuoco: arriviamo da una stagione fantastica nella quale Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva, la Ducati ha dominato e Jorge Martin ha messo a repentaglio il titolo della rossa ufficiale sino all’ultima gara. Alcuni protagonisti hanno poi cambiato casacca e questo naturalmente contribuisce ad aumentare l’hype per quello che succederà in pista; un gustosissimo antipasto lo avremo ancora con la diretta dei test MotoGp Sepang 2024, si tratta di aspettare…

TEST MOTOGP SEPANG 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

Ricordiamo ancora una volta che non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test MotoGp Sepang 2024: i canali della nostra televisione non trasmettono nemmeno la terza e ultima giornata di queste prove ufficiali e, di conseguenza, non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per avere accesso alle immagini. Possiamo sicuramente citare il sito www.motogp.com per avere tutte le informazioni utili come anche i tempi che vengono aggiornati in tempo reale, oltre ai relativi account che sono consultabili liberamente sui social network, sia della stessa MotoGp che delle varie case protagoniste del circus.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo dunque l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta dei test MotoGp Sepang 2024, per questa ultima giornata. In Qatar il via del Motomondiale sarà tra un mese, dunque manca davvero poco: come detto le novità non mancano, la principale è certamente l’epocale addio di Marc Marquez alla Honda per andare a investire sul team Gresini, c’è chi dice per una sola stagione in attesa di KTM o magari la Ducati ufficiale, che per ora ha ovviamente confermato il campione del mondo Bagnaia ma anche un Enea Bastianini sfortunato l’anno scorso.

Intanto il posto di Marquez in HRC lo ha preso Luca Marini, che ha abbandonato a sorpresa il Team VR46: a correre per Valentino Rossi, a fianco del confermatissimo Marco Bezzecchi, c’è quel Fabio Di Giannantonio che ha chiuso il 2023 in forte crescita riuscendo anche a vincere la sua prima gara in MotoGp. Tra le altre novità l’avvento di Alex Rins alla Yamaha ufficiale per correre insieme a Fabio Quartararo, conseguenza di cui Franco Morbidelli è finito alla Pramac e sarà compagno di squadra di Martin: insomma, la diretta dei test MotoGp Sepang 2024 ci fa crescere l’acquolina in bocca…











