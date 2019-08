Diretta Test Motogp Brno 2019/ Streaming video e tv: orari e tempi (oggi 5 agosto)

Dopo una spettacolare gara di domenica per il Gran premio della Repubblica ceca 2019, i campioni della Motogp tornano a Brno per una giornata di test in season, in vista della seconda metà del campionato iridato, che di certo ci regalerà altre intense emozioni. Dopo la sosta per le vacanze è quindi tempo di rimettersi all’opera, specie in quelle scuderie, come la Yamaha, che ancora faticano ad emergere. Ecco quindi che sarà una giornata di test per la Motogp a Brno davvero impegnativa per Valentino Rossi e Vinales, che pure come evidenza la classifica del mondiale piloti non hanno raccolto parecchie soddisfazioni in stagione. Ma non solo: attenzione anche a Ducati e pure alla Honda, con Marc Marquez si sta avvicinando all’ennesimo titolo iridato. In attesa quindi di rivedere i nostri beniamini di nuovo in pista a Brno anche oggi lunedi 5 agosto 2019, ricordiamo gli orari ufficiali di questa giornata di test. Il semaforo verde è quindi atteso per le ore 10.00, mentre la bandiera a scacchi conclusiva verrà sventolata alle ore 18,00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A BRNO

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp da Brno e di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per questo appuntamento in season. Gli appassionati però potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP BRNO 2019: OCCHIO A DUCATI E YAMAHA

In questa unica giornata di test per la Motogp a Brno 2019 di certo dovremmo fare attenzione a quanto accade in due particolari box ovvero quello della Ducati e della Yamaha, che pur con risultati diversi, fin dall’inizio stagione si sono lanciati all’inseguimento di Marc Marquez e della Honda (ma non di Lorenzo, che tra infortuni e brutti risultati di certo non ha rappresentato uno spauracchio finora). Ecco quindi che di certo in casa della scuderia di Borgo Panigale, Dovizioso come pure Petrucci lavoreranno ancora sulla nuova carenatura, che ha debuttato proprio a Brno in questo fine settimana appena trascorso del Gp della Repubblica ceca. La novità in casa della rossa infatti ha permesso a Dovizioso di raggiungere un ottimo 2^ posto a podio ieri in gara. Attenzione poi anche alla Yamaha visto che in questa giornata di test della Motogp Valentino Rossi e Maverick Vinales saranno al lavoro sul prototipo M1 del 2020. La casa del diapason ha infatti poche chance ormai di svoltare questa stagione non particolarmente brillante: meglio quindi già concentrarsi sulla prossima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA