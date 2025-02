DIRETTA TEST MOTOGP BURIRAM 2025: SIAMO IN THAILANDIA!

Siamo alla diretta test MotoGp Buriram 2025, che rappresentano – mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio – gli ultimi due giorni di prove sul Change International Circuit, una location da non sottovalutare perché il Gp Thailandia sarà quello che cui inizierà ufficialmente il nuovo campionato mondiale. Arriviamo naturalmente dai tre giorni di test a Sepang, anche stavolta bisogna dire che gli orari saranno naturalmente ostici per l’Italia (dalle ore 4:00 alle 12:00) ma sarà molto interessante scoprire se cambierà qualcosa rispetto alla Malesia, dove la Ducati ha mostrato di essere ancora la moto di riferimento ma in realtà ha fatto molto bene soprattutto con il Team Gresini.

Ottime risposte le ha fornite Fabio Quartararo con la Yamaha in cerca di riscatto, invece la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e Marc Marquez è ancora leggermente indietro nello sviluppo della nuova moto, in particolare sulla frenata, poi nella simulazione della gara sprint Marquez ha fatto meglio di Bagnaia ma, come detto, sono prime indicazioni che nella diretta test MotoGp Buriram 2025 potrebbero essere totalmente diverse, anche perché ci saranno altri protagonisti che si dovranno far trovare pronti al via della nuova stagione, che speriamo sia appassionante come l’ultima.

COME VEDERE LA DIRETTA TEST MOTOGP BURIRAM 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta test MotoGp Buriram 2025 non sarà disponibile una trasmissione in tv, né una diretta streaming video: potrete comunque consultare gli account ufficiali che la stessa MotoGp mette a disposizione sui social network.

DIRETTA TEST MOTOGP BURIRAM 2025: TRA ASSENTI E SETTAGGI

Nella diretta test MotoGp Buriram 2025 dobbiamo purtroppo parlare anche del grande assente: nel corso dei test a Sepang Jorge Martin si è procurato una frattura alla mano che ha necessitato di un intervento chirurgico, mentre Fabio Di Giannantonio si è rotto la clavicola alla stessa spalla già infortunata l’anno scorso, per di più in un momento in cui la giornata era terminata. Un guaio ovviamente per Aprilia, che ha scommesso tutto sul pilota che è poi diventato campione del mondo e che non potrà fornire i suoi dati: Martin salterà i test MotoGp Buriram 2025 ma sarà presente al primo Gp della stagione, salvo ovviamente complicazioni.

L’Aprilia potrà intanto contare su Raul Fernandez, poi bisognerà vedere come tutti gli altri protagonisti riusciranno a settare le loro moto: c’è grande attesa per una Ducati ufficiale che con Bagnaia e Marc Marquez ha costruito un Dream Team, ma come già detto i test di Sepang ci hanno consegnato un Team Gresini davvero scintillante e dunque la competizione all’interno di Borgo Panigale potrebbe essere nuovamente feroce anche in assenza di Pramac. Vedremo, la diretta test MotoGp Buriram 2025 per la prima giornata è ormai dietro l’angolo…