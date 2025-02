DIRETTA TEST MOTOGP BURIRAM 2025: L’ULTIMO GIORNO DI PROVE

È un momento significativo per l’inverno di piloti e scuderie, la diretta test MotoGp Buriram 2025 infatti giunge oggi, giovedì 13 febbraio, alla sua seconda e ultima giornata, che sarà l’ultimo giorno di prove prima del via al Mondiale MotoGp 2025. Settimana scorsa i test erano durati tre giorni a Sepang, questa sessione in Thailandia ne dura invece solamente due e ieri è stata aperta dal dominio dei fratelli Marquez nella classifica dei tempi, con Marc primo davanti ad Alex, ottime notizie quindi per la Ducati.

Ricordiamo inoltre che Buriram sarà la sede del primo Gran Premio fra un paio di settimane, quindi i riscontri sulla pista della Thailandia sono ancora più intriganti nella diretta test MotoGp Buriram 2025. Gli orari, tenendo conto del fuso orario, saranno gli stessi di ieri, con il via quindi già alle ore 4.00 del mattino italiano e fino al nostro mezzogiorno, diciamo che almeno l’ultima parte sarà comoda da seguire anche per noi, per scoprire ad esempio se Franco Morbidelli continuerà ad entusiasmare o se Francesco Bagnaia avrà una giornata più positiva rispetto a quella di ieri.

TEST MOTOGP BURIRAM 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Non ci sarà la diretta test MotoGp Buriram 2025 in tv, neanche sotto forma di diretta streaming video, tuttavia informazioni in tempo reale saranno certamente garantite tramite il sito ufficiale motogp.com.

DIRETTA TEST MOTOGP BURIRAM 2025: DUCATI RIFERIMENTO, SPERANZA HONDA?

I test sono sempre delicati da maneggiare quando si cerca di esprimere giudizi, la certezza è che la Ducati ha fatto subito la voce grossa anche per quanto riguarda la diretta test MotoGp Buriram 2025, con tre moto di Borgo Panigale ieri nelle prime tre posizioni. I nomi li abbiamo già fatti: Marc Marquez al comando, seguito dal fratello Alex e da Franco Morbidelli. Settimana scorsa a Sepang era stata soprattutto la Yamaha a cercare di dare fastidio, con Fabio Quartararo molto competitivo sul circuito malese, stavolta sono state Aprilia, Ktm e Honda ad occupare la virtuale seconda fila.

Vogliamo citare il sesto posto di Luca Marini, alle spalle di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, perché potrebbe essere almeno un primo segnale di risveglio da parte della Honda, il colosso che negli ultimi anni è crollato con risultati umilianti. La strada sicuramente sarà ancora lunghissima, tuttavia potrebbe essere come minimo un’iniezione di fiducia, anche a livello personale per il fratello di Valentino Rossi, reduce da un 2024 da incubo, chiuso al ventiduesimo posto con 14 punti e un paio di dodicesimi posto come migliori risultati, dei quali in effetti uno era arrivato proprio in Thailandia.