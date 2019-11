Diretta test MotoGp Jerez 2019/ Streaming video tv, orari e classifica tempi

La diretta dei test MotoGp a Jerez si completa oggi, martedì 26 novembre 2019: sul celebre circuito che sorge in Andalusia infatti oggi è in programma la seconda e ultima giornata di prove per tutti i protagonisti della MotoGp. Sarà in assoluto l’ultimo giorno di attività nell’anno solare 2019, perché nei mesi di dicembre e anche gennaio 2020 non sarà in programma alcun test MotoGp e di conseguenza si tornerà in pista solamente a febbraio. Cala il sipario su un anno, ma di fatto siamo già nel 2020 per la classe regina del Motomondiale. Infatti settimana scorsa ci sono già stati due giorni di prova a Valencia, ora eccoci fin da ieri e ancora oggi a Jerez de la Frontera, naturalmente già pensando al Mondiale 2020 della MotoGp. Il lavoro è appena agli inizi, ma questi giorni di test MotoGp sono comunque molto importanti, perché ci permettono di vedere in pista le moto per la prossima stagione dandoci anche le prime risposte sul livello di competitività e di affidabilità, indicando ad ogni team della MotoGp su quali aspetti avrà invece da lavorare di più nei prossimi lunghi mesi. La diretta dei test MotoGp avrà inizio per questa seconda giornata da Jerez alle ore 10.00 e si potrà girare fino alle ore 18.00: come sempre la curiosità è tanta, anche se i dati che arriveranno dal cronometro andranno naturalmente presi con beneficio d’inventario.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A JEREZ

Segnaliamo a tutti gli appassionati, che non è prevista una vera e propria diretta tv dei test Motogp a Jerez, a differenza di quanto era successo settimana scorsa con i due giorni di prove a Valencia, di conseguenza neppure sarà a disposizione per gli appassionati italiani della MotoGp una diretta streaming video integrale su quanto succederà nelle prossime ore sulla pista spagnola. Riferimento che acquisterà ancora maggiore importanza sarà dunque certamente il portale ufficiale della Motogp, disponibile all’indirizzo www.motogp.com con il live Rimini ufficiale, oltre che i profili social collegati e quelli dei vari team, che ci informeranno con puntualità sul test MotoGp di Jerez.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ: I PROTAGONISTI ATTESI

La diretta dei test MotoGp a Jerez chiude dunque la prima fase di lavoro verso la stagione 2020. Sappiamo che l’anno prossimo il grande assente sarà Jorge Lorenzo e che la Honda varerà per il suo team interno Hrc una coppia decisamente particolare, perché al campione del Mondo MotoGp in carica, cioè naturalmente Marc Marquez, si affiancherà il campione della Moto2, che è suo fratello Alex. Tra Valencia settimana scorsa e ieri a Jerez, emerge un quadro che sembrerebbe piuttosto favorevole alla Yamaha, ma purtroppo non a Valentino Rossi. Le punte della Casa giapponese ormai si chiamano Maverick Vinales e Fabio Quartararo e di conseguenza il rischio per il Dottore è quello di scivolare nel ruolo del comprimario anche all’interno delle gerarchie Yamaha. Un’onta che una leggenda della MotoGp non meriterebbe, d’altronde tocca proprio a Valentino invertire la tendenza, perché il cronometro non guarda in faccia nessuno, come nel corso del 2019 ha dovuto duramente imparare a proprie spese il già citato Lorenzo.



