Diretta Test Motogp Jerez 2020/ Streaming video e tv: orari e tempi (15 luglio)

Alla vigilia del primo Gran Premio della stagione 2020, ecco che la Motogp torna in diretta a Jerez de la Frontera per due piccole sessioni di test preliminari: si torna dunque in pista dopo un lungo digiuno, causato dallo scoppio della pandemia da coronavirus, e siamo davvero impazienti di rimirare i nostri beniamini del motomondiale, in attesa di vederli in gara già questa domenica. Solo tra pochi giorni infatti occorrerà il primo Gp della stagione, ovvero il Gran Premio di Spagna 2020, ma per giungervi al meglio, ecco che la Dorna ha concesso la possibilità ai piloti di togliersi di dosso la ruggine e dunque svolgere sia pure poche ore di test, in pista a Jerez. Ricordiamo infatti subito a tutti gli appassionati che oggi, in questa inedita giornata di test per la Motogp, in pista a Jerez rivedremo i beniamini di tutte le classi, comprensiva di quella elettrica: la classe regina però darà in diretta in due finestre, la prima prevista dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e la seconda già messa in calendario dalle ore 14.00 alle 15.30.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE I TEST DI JEREZ

Ricordiamo che purtroppo per i test della Motogp a Jerez non è prevista alcuna diretta tv e dunque non sono state date indicazioni utili neppure per l’eventuale diretta streaming video delle due sessioni di prove per la classe regina. Consigliamo dunque agli appassionati di collegarsi al portale della Motogp e ai profili social collegati, da cui arriveranno aggiornamenti frequenti su quanto sta accadendo sulla pista spagnola.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ: I PROTAGONSTI ATTESI

Dopo lungo digiuno, ecco che siamo davvero impazienti di rivedere all’opera i beniamini della casse regina: in attesa del Gp di Spagna, come detto saranno infatti i test della Motogp a Jerez l’appuntamento di esordio della stagione 2020, post coronavirus. Ecco che allora sono pronti ai box tutti i protagonisti della stagione che sta per riaprire i battenti, da Marc Marquez, campione in carica della Motogp, fino al primo rivale, Andrea Dovizioso, di nuovo in sella Ducati pur dopo poche settimane dall’incidente rimediato in allenamento. Ma non solo: queste poche ore di test sul tracciato spagnolo saranno fondamentali per ritrovare il feeling con la M1 per Valentino Rossi (il cui futuro è sempre argomento scottante) e Maverick Vinales e pure siamo ben impazienti di rivedere in pista anche grandi nomi come quelli di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, e quello del rookie Alex Marquez, che pure ci ha fatto sognare negli ultimi mesi con le sue imprese durante i Gp virtuali. Nessuno mancherà quest’oggi a Jerez, benché pure siano stato concesse solo poche ore per i test. Queste però, saranno comunque fondamentali per tutti per riprendere confidenza con la propria moto, rimasta in garage dagli scorsi test di Losail, occorsi a febbraio. E ben poco altro: non ci attendiamo per forza grandissimi tempi, perché oggi l’obbiettivo sarà quello di ritrovare il feeling con pista, e chiaramente mettere alla prova anche le nuove procedure di sicurezza, approntate dalla Dorna per il post pandemia. Si tratterà dunque di una prova generale in vista della gara di domenica: siamo comunque più che mai impazienti di dare la parola all’asfalto!

