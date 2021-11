Diretta test MotoGp Jerez/ Streaming video e tv: si lavora per il 2022

Ancora in pista appena quattro giorni dopo la grande festa per l’addio di Valentino Rossi a Valencia, la diretta dei test MotoGp torna protagonista anche se ci si trasferisce a Jerez de la Frontera, dove di fatto comincia la stagione 2022. Abbiamo ancora negli occhi la bellissima vittoria di Pecco Bagnaia, dominatore dell’ultima parte della stagione MotoGp 2021, ma da oggi in poi si pensa solo al futuro, con i primi due giorni (si girerà anche domani) di test verso il Motomondiale 2022, sulla pista dell’Andalusia che è stata giudicata più valida per lavorare e avere riscontri più significativi verso l’anno che verrà.

L’atmosfera è sempre un po’ particolare in occasione della diretta dei test MotoGp che a Jerez arrivano subito dopo la fine del Mondiale. C’è voglia di vacanze, ma anche la consapevolezza che è importante fare un ultimo sforzo prima di un break piuttosto lungo almeno per quanto riguarda l’attività in pista, dal momento che la prossima sessione di test sarà fra oltre due mesi. Nel frattempo si lavorerà moltissimo in fabbrica, ma le ultime indicazioni dai piloti saranno importanti per indirizzare questo lavoro, che inizierà alle ore 10.00 e proseguirà fino alle ore 18.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A JEREZ

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp a Jerez e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina, anche se Sky Sport sicuramente seguirà la giornata di lavoro in Andalusia. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ: I TEMI IN COPERTINA

La giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Jerez oggi sarà intrigante anche perché Francesco Bagnaia negli ultimi due mesi ha dimostrato di essere il pilota attualmente più forte. Il titolo mondiale di Fabio Quartararo è globalmente meritato, ma nel corso della stagione c’è stato il “sorpasso” di Bagnaia e della Ducati, che adesso punta a fare tutto per bene in inverno per poter fare bene nel 2022 fin da subito e dare così l’assalto al Mondiale proprio con Bagnaia, che nel corso della stagione appena conclusa ha fatto un salto di qualità impressionante.

In casa Yamaha l’umore è opposto: soddisfazione per avere vinto, ma consapevolezza del fatto che in questo momento la Ducati è davanti, quindi servirà lavorare sodo per riportare Quartararo nel ruolo di favorito per difendere il suo titolo, il primo di sempre per un pilota francese nella classe regina (500 o MotoGp). Per tutti gli altri invece l’obiettivo sarà fare il massimo possibile per aumentare la competitività proprio nei confronti di Ducati e Yamaha, che sono senza ombra di dubbio le due Case di riferimento in questo momento nella MotoGp. Vedremo quali risposte potranno arrivare in tal senso già dai due giorni di test MotoGp a Jerez…

