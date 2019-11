Diretta Test Motogp Jerez/ Streaming video, orari e classifica tempi (1^ giornata)

Si torna in pista: oggi lunedì 25 novembre 2019 si accenderà la diretta dei test per la Motogp a Jerez 2019 e saranno due giorni di grande lavoro per i protagonisti della prima classe del motomondiale in vista della prossima stagione 2020. Questo sarà anche l’ultimo appuntamento della classe regina per l’anno solare 2019: dovremo infatti attendere febbraio per lo show di Sepang e per le prime presentazioni ufficiali della prossima stagione. Siamo dunque ben impazienti di rivedere in pista i nostri beniamini della Motogp prima di doverli salutare: inoltre saranno ancora tante le novità anche tecniche che vedremo in pista oggi, dopo il primo assaggio avuto con i test di Valencia. Andiamo a vedere dunque che cosa ci aspetta oggi nella prima giornata dei test della Motogp a Jerez.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE I TEST DELLA MOTOGP A JEREZ

Segnaliamo a tutti gli appassionati, che non è prevista una vera e propria diretta tv dei test per la Motogp a Jerez, e neppure sono state date indicazioni riguardanti una diretta streaming video integrale su quanto sta accadendo sulla pista spagnola. Di certo però Sky, che detiene i diritti per il motomondiale, non mancherà di informare in alcune finestre sulle sulle attività in pista e momenti salienti, sul proprio canale tematico Sky Sport Motogp e Sky Sport 24. Riferimento importante sarà poi certo il portale ufficiale della Motogp al sito www.motogp.com, oltre che i profili social collegati, che ci informeranno con puntualità sul test di Jerez.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Dopo il piccolo assaggio con le prove a Valencia, ecco che in questa due giorni dei test della Motogp a Jerez, certo siamo davvero impazienti di rivedere in pista la Honda del campione del Mondo Marc Marquez, ma pure suo fratello, campione di Moto 2 prossimo compagno di squadra Alex Marquez. Dal terribile due spagnolo ci attendiamo in grande lavoro di test in questa due giorni, anche perchè a Valencia, complici un paio di cadute di troppo (da cui entrambi i piloti sono usciti incolumi), entrambi hanno potuto lavorare poco sul prototipo del 2020. Chi invece ha lavorato tanto e cerca però ulteriori conferme prima di chiudere l’anno 2019 è la Yamaha. Nei due giorni di prove al Ricardo Tormo Quartararo, Vinales e Morbidelli hanno sempre trovato i tempi migliori nella classifica e pure Rossi (che difficilmente ha spinto sull’acceleratore) è rimasto più che soddisfatto dalla tenuta della nuova M1 e del suo motore. Aggiungiamo che ovviamente a Jerez non potremo poi non fissare gli occhi sulla Ducati, ma pure sull’Aprilia, anche perchè settimana scorsa Iannone è stato vittima di un brutto incidente. Chissà che ci dirà la pista già da oggi!



