Diretta test MotoGp Jerez/ Streaming video tv giorno 2, oggi 19 novembre 2021

Ancora in pista con la diretta dei test MotoGp a Jerez de la Frontera, dove già da ieri è di fatto cominciata la stagione 2022. Certo, abbiamo ancora negli occhi la bellissima vittoria di Pecco Bagnaia e ancora di più la grande festa per Valentino Rossi di domenica a Valencia, ma il calendario è spietato e ormai si pensa solo al futuro, con i primi due giorni (oggi infatti sarà l’ultimo) di test verso il Motomondiale 2022, sulla pista dell’Andalusia che è stata giudicata più valida rispetto a Valencia per lavorare e avere riscontri più significativi verso l’anno che verrà, dunque il paddock si è spostato da Cheste a Jerez per le ultime fatiche prima di oltre due mesi di stop. Anche oggi si comincerà alle ore 10.00 del mattino, per andare avanti fino alle ore 18.00.

La diretta dei test MotoGp da Jerez dunque si avvia alla conclusione, ma prima c’è da mettere a frutto questa ultima giornata di intense prove. Nei prossimi due mesi abbondanti naturalmente si lavorerà moltissimo in fabbrica, ma le ultime indicazioni dai piloti saranno importanti per indirizzare questo lavoro che già potrebbe costituire un primo snodo per l’andamento della stagione che sarà ricordata inevitabilmente come la prima senza Valentino Rossi, con Francesco Bagnaia e la Ducati ai quali sarà affidato il compito di sfidare il campione del Mondo Fabio Quartararo, per non sentirti troppo la nostalgia del Dottore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A JEREZ

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp a Jerez e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina, anche se Sky Sport sicuramente seguirà la giornata di lavoro in Andalusia. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ: IL CALENDARIO 2022

La giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Jerez oggi sarà dunque in assoluto l’ultima volta in pista nell’anno solare 2021, ma naturalmente l’attenzione è già tutta rivolta 2022 e allora diamo qualche cenno in più circa il Motomondiale che verrà. Si partirà già il 6 marzo con il Gp Qatar da Losail, ormai tradizionale sede del primo Gran Premio del Mondiale e che da oggi ospita invece per la prima volta la Formula 1. Ci sarà poi il 20 marzo la storica prima volta dell’Indonesia (dove in questo weekend fa tappa la Superbike), seguita ad aprile dalla trasferta in America, con il ritorno dell’Argentina per fare doppietta con Austin, mentre proprio da Jerez comincerà la stagione europea domenica 1° maggio prossimo.

I Gran Premi saranno in totale ben 21, in Italia avremo naturalmente i due appuntamenti con il Gran Premio d’Italia al Mugello e il Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, rispettivamente domenica 29 maggio e domenica 4 settembre prossimi. L’altra novità oltre all’Indonesia sarà la Finlandia, Gran Premio che sarà in programma il 10 luglio sul nuovo circuito del Kymi Ring, mentre ad agosto ci sarà un mutamento dell’ordine che era tradizionale negli ultimi anni, perché si andrà prima a Silverstone e poi a Zeltweg. Dovrebbe tornare anche la lunga trasferta asiatica d’autunno con Giappone, Thailandia, Australia e Malesia prima della chiusura a Valencia, fissata per domenica 6 novembre.

