Diretta test MotoGp Losail 2024/ Streaming video tv: Vinales davanti a Martin, poi Quartararo (19 febbraio)

DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL 2024: VINALES AL COMANDO

Maverick Vinales vola al comando della classifica provvisoria nei test MotoGp Losail 2024: sulla pista che il mese prossimo aprirà ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale l ospagnolo dell’Aprilia ha stampato il miglior tempo in 1’54’’883, primo sotto il muro del minuto e 55 secondi, mettendosi davanti al vice campione in carica Jorge Martin che ha stampato poco fa un 1’55’’141, che è buono per prendersi la seconda posizione davanti a Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Per loro due arrivano tecnicamente risposte importanti; in particolare il Diablo con la Yamaha ufficiale dovrà far vedere di poter invertire la tendenza di una stagione negativa, anche se lui personalmente ha migliorato qualcosa nella seconda parte.

Va detto comunque che siamo solo all’inizio della giornata: alcuni piloti hanno saltato quasi tutta la prima ora. I test MotoGp Losail 2024 sono dunque in evoluzione: solo da pochi minuti abbiamo visto all’opera il campione del mondo Pecco Bagnaia, va anche detto che nelle primissime battute di questo lunedì ha fatto particolarmente bene la KTM con Jack Miller che era riuscito a prendersi il miglior tempo. Da vedere ora cosa succederà nel corso delle prossime ore, la giornata che ci accompagnerà nella diretta dei test MotoGp Losail 2024 è ancora molto lunga… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TEST MOTOGP 2024 A LOSAIL STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2024 a Losail e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, oppure i profili social ufficiali della MotoGp. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL 2024: SI COMINCIA!

In attesa di scendere in pista per la prima giornata delle due previste nella diretta test MotoGp che vivremo da Losail oggi e domani, facciamo un passo avanti verso la stagione per ricordare cosa ci offrirà il calendario del Mondiale MotoGp 2024, che d’altronde è sempre più vicino. Innanzitutto, dobbiamo annotare che il debutto stagionale tornerà dopo un anno di pausa ad essere proprio in Qatar, domenica 10 marzo sul circuito di Losail dove quindi vivremo adesso una sorta di prova generale, poi ci sarà Portimao per il GP Portogallo. Gli appuntamenti dovrebbero essere in totale 21 perché è stato cancellato il GP Argentina a Termas de Rio Hondo, con il quale si sarebbe toccato il numero record di 22, inoltre si parla di dubbi anche circa il GP del Kazakistan che dovrebbe fare il debutto sul circuito di Sokol.

La pausa estiva sarà a luglio, come da tradizione per il Motomondiale: dieci appuntamenti la precederanno (Kazakistan compreso), mentre da agosto in poi ne avremo undici. L’appuntamento con il Gran Premio d’Italia al Mugello sarà fissato per domenica 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica, mentre a Misano si gareggerà domenica 8 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Rientrerà dal calendario l’Aragona, per cui i Gran Premi in Spagna saranno nuovamente quattro, comprese Jerez, Barcellona (anticipata a maggio) e infine Valencia, che ospiterà l’ultimo GP domenica 17 novembre. Ora però torniamo all’attualità della pista e del cronometro: parola al primo giorno della diretta dei test MotoGp 2024 a Losail! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TEST MOTOGP LOSAIL 2024: DI NUOVO IN PISTA!

Si torna nuovamente in pista, la diretta dei test MotoGp Losail 2024 oggi lunedì 19 febbraio segna un’altra fondamentale tappa di avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che vedrà Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo il bis iridato ottenuto al termine di uno splendido duello con Jorge Martin nella scorsa stagione in sella alla Ducati, moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, con Borgo Panigale che nel 2024 avrà anche Marc Marquez, per estendere il dominio e infiammare ancora di più la bagarre interna. Infatti ormai il 2023 è il passato, si deve pensare solo al futuro ormai prossimo della MotoGp, perché si fa davvero sul serio.

Tutti i piloti principali hanno girato con la propria MotoGp già un paio di settimane fa a Sepang, in questo inverno che come sempre è caratterizzato soprattutto dal grande lavoro in fabbrica, tuttavia mancano ormai solamente meno di tre settimane all’inizio di un nuovo Motomondiale. Per tutti questi motivi la diretta dei test MotoGp a Losail sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati, anche grazie ad orari assai più comodi rispetto a quelli malesi, dato che si girerà dalle ore 12.00 fino alle 19.00, in orari italiani, cioè tra le 14 e le 21 locali, per provare anche in notturna, come d’altronde è prassi sul circuito del Qatar anche in gara.

La giornata che vivremo da Losail con la diretta dei test MotoGp oggi sarà intrigante anche perché ci saranno solo due giorni di lavoro (oggi e domani), che saranno gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale MotoGp. Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati prosegue la sua missione verso quello che potrebbe essere uno storico tris. Di certo gli ultimi due anni sono stati meravigliosi, con un binomio moto-pilota tutto italiano al potere proprio nei primi due Motomondiali senza Valentino Rossi dopo un quarto di secolo nel segno del Dottore. La Ducati si è presentata a Madonna di Campiglio e in Malesia ha fatto molto bene, l’ultimo giorno proprio con Pecco e in precedenza anche con Enea Bastianini, per quanto riguarda il team ufficiale.

Naturalmente l’uomo in assoluto più atteso in questi due giorni di diretta test MotoGp Losail 2024 sarà Marc Marquez, perché ogni giorno di lavoro è prezioso soprattutto per chi ha cambiato moto, come l’uomo che è sbarcato in Ducati per sfidare Bagnaia in sella a una moto di Borgo Panigale: il suo addio alla Honda è un evento epocale per il motociclismo, ma anche per Pecco l’obiettivo è gustoso, perché battere Marquez a parità di moto sarebbe il definitivo sigillo per certificare la grandezza del pilota piemontese. Vedremo poi se Jorge Martin potrà confermarsi sui livelli altissimi della seconda parte della scorsa stagione e se arriveranno segnali di ripresa dalle altre Case: pur con tutte le cautele del caso, i test MotoGp a Losail avranno moltissimo da dirci…











