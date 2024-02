Diretta test MotoGp Losail 2024/ Tempi, classifiche: Bagnaia-Bastianini, dominio Ducati Factory (20 febbraio)

DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL 2024: BANDIERA A SCACCHI!

Bandiera a scacchi nell’ultima giornata dei test MotoGp Losail 2024: da oggi comincia ufficialmente l’attesa, che durerà poco meno di tre settimane, per il primo Gran Premio che si correrà proprio qui in Qatar, e che aprirà la nuova stagione del Motomondiale. Intanto bisogna riferire cosa è successo oggi in pista: il miglior tempo del giorno lo ha fatto registrare Pecco Bagnaia, che dunque come ieri si mette davanti a tutti e manda un segnale al paddock e agli avversari. Il bicampione del mondo in carica ha timbrato un 1‘50’’952 di tutto rispetto, con i tempi che si sono abbassati rispetto alla prima giornata e il record della pista da parte di Pecco.

DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL 2024/ Tempi e classifica: Bagnaia primo, poi Martin! Lontano Marquez (19 febbraio)

In seconda posizione Enea Bastianini a un decimo, e allora è una grande giornata per la Ducati ufficiale che sopravanza la Aprilia di Aleix Espargaro, mentre si può considerare assolutamente soddisfatto Marc Marquez che, pur autore della prima caduta con la Ducati del Team Gresini, si piazza al quarto posto a 4 decimi da Bagnaia, lasciando intendere di poter tornare a competere per le vittorie. Segue un ottimo Raul Fernandez, poi la seconda Aprilia di Maverick Vinales; stavolta attardato Jorge Martin che è solo settimo, il Team VR46 chiude senza miglioramenti di sorta ma con Fabio Di Giannantonio che balza davanti a Marco Bezzecchi. Molto male Luca Marini, già in difficoltà sulla Honda ufficiale e solo diciannovesimo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TEST MOTOGP 2024 SEPANG/ Classifica e tempi: Bagnaia primo con record della pista (8 febbraio)

TEST MOTOGP LOSAIL 2024: LA VR46 DAVANTI A TUTTI!

Procede la giornata dedicata alla diretta dei test MotoGp Losail 2024: mancano circa due ore alla conclusione di questa due giorni di sessione in Qatar e in testa troviamo i due piloti del Team VR46: una bella soddisfazione per Ducati e soprattutto per la squadra fondata da Valentino Rossi, in crescita costante. Al comando si è portato da poco Marco Bezzecchi, che ha timbrato il crono di 1’51’’758. In seconda posizione dunque ecco Fabio Di Giannantonio, che ha girato in 1’52’’008 ed è dunque vicino al suo compagno di squadra; poi Pecco Bagnaia che ha migliorato il suo record personale del giorno girando in 1’52’’151, e rifilando così un centesimo a Jorge Martin nell’eterna lotta tra questi due piloti.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024/ Classifica e tempi: Bastianini 1°, Bagnaia 5°, male Marquez (7 febbraio)

Poi la prima Aprilia che è quella di Aleix Espargaro, ed ecco arrivare la prima Ducati del Team Gresini che è quella di Alex Marquez; sta facendo peggio Marc Marquez, ma il passo di questa Ducati clienti in generale si può dire buono; attardato per il momento Maverick Vinales, così come Fabio Quartararo che, quando si sono abbassati i tempi nel corso del pomeriggio, ha avuto un miglioramento a sua volta ma rimane abbastanza lontano dai primi, se è vero che il suo distacco da Bezzecchi nei test MotoGp Losail 2024 è di un secondo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TEST MOTOGP 2024 A LOSAIL STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2024 a Losail e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, oppure i profili social ufficiali della MotoGp. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

TEST MOTOGP LOSAIL 2024: QUARTARARO IL MIGLIORE

Come stanno andando le cose nella diretta dei test MotoGp Losail 2024? Nella prima giornata il più veloce era risultato essere Pecco Bagnaia, il due volte campione del mondo in carica, davanti a Jorge Martin; situazione diversa oggi perché al comando delle operazioni troviamo in maniera quasi sorprendente Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è davanti a tutti ma bisogna anche dire che per il momento non hanno girato tantissimi piloti, Bagnaia per esempio è sceso in pista ma non ha ancora fatto segnare un tempo valido.

Quello di Quartararo è 1’54’’122 e siamo lontani dai tempi di ieri, addirittura di 2 secondi: questo chiaramente va preso come riferimento nei test MotoGp Losail 2024. Seconda posizione per Augusto Fernandez che precede Pedro Acosta e Miguel Oliveira; non ha ancora girato Jorge Martin, che però aveva già parlato molto bene della nuova Ducati Pramac dicendo di essere finalmente riuscito, con l’aiuto del suo team, a far funzionare la carena che è migliore rispetto a quella dello scorso anno. Ora vedremo come procederà il pomeriggio nella diretta dei test MotoGp Losail 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

TEST MOTOGP LOSAIL 2024: SI COMINCIA!

Sta per cominciare l’ultimo giorno della diretta test MotoGp 2024 a Losail, si avvicina sempre più il via ufficiale della nuova stagione e allora noi ne approfittiamo per ricordare tutti i numeri dello scorso Mondiale della MotoGp. Sappiamo naturalmente che fu Francesco Bagnaia a laurearsi campione del Mondo grazie a 467 punti, al termine di un lungo e appassionante duello con lo spagnolo Jorge Martin, che concluse l’anno in seconda posizione a quota 428 punti. A lungo Marco Bezzecchi fu il terzo incomodo, ma alla fine dovette “accontentarsi” di 329 punti, per una terza posizione comunque più che meritata.

Pecco sicuramente meritò il titolo, come dimostrano le sette vittorie contro i quattro successi di Martin, però il periodo difficile dopo l’infortunio a Barcellona causò non pochi brividi prima dell’epilogo positivo a Valencia per Bagnaia. Il già citato Bezzecchi vinse tre Gran Premi, Aleix Espargaro portò per due volte in trionfo l’Aprilia, per il resto ecco una vittoria a testa per Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio (autore di una splendida crescita nel finale di stagione), lo sfortunato Enea Bastianini e Alex Rins, unico acuto in un anno da incubo per la Honda. Adesso però dobbiamo pensare all’attualità: via all’ultimo giorno della diretta test MotoGp 2024 a Losail, parola alla pista e al cronometro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TEST MOTOGP LOSAIL 2024: L’UTIMA GIORNATA!

Si scenderà in pista per la diretta dei test MotoGp Losail 2024 anche oggi, martedì 20 febbraio, che simbolicamente potremmo considerare come l’ultimo giorno dell’inverno per la MotoGp, dal momento che si tratterà dell’ultimo giorno di prove pre-stagionali per la classe regina del Motomondiale in vista dell’inizio di una nuova avventura iridata, che prenderà le mosse proprio dallo stesso circuito di Losail con il Gran Premio del Qatar, che sarà in programma domenica 10 marzo prossimo. Mancano quindi ormai meno di tre settimane, nelle quali tuttavia non si girerà più, almeno fino alle prove libere naturalmente del venerdì del GP.

Oggi quindi sarà per tutti l’ultima occasione per svolgere dei test prima che si cominci a fare davvero sul serio: il Mondiale di quest’anno vedrà Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo il bis iridato ottenuto al termine di uno splendido duello con Jorge Martin nella scorsa stagione in sella alla Ducati, moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, a maggior ragione considerando che Borgo Panigale che nel 2024 avrà anche Marc Marquez. Dopo i riscontri maturati già ieri nella prima giornata di prove, oggi si rinnoverà l’appuntamento con la diretta dei test MotoGp a Losail, con orari assai più comodi rispetto a quelli dei precedenti test malesi, dato che si girerà dalle ore 12.00 fino alle 19.00, in orari italiani, cioè tra le 14 e le 21 locali, per provare anche in notturna, come d’altronde è prassi sul circuito del Qatar.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024: I PROTAGONISTI

La giornata che vivremo da Losail con la diretta dei test MotoGp oggi sarà intrigante anche perché sarà appunto l’ultima prima dell’inizio del Mondiale MotoGp. Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati prosegue la sua missione verso quello che potrebbe essere uno storico tris, che da quando la classe regina si chiama MotoGp è riuscito solamente a Valentino Rossi e Marc Marquez, mentre allargando lo sguardo anche all’epoca della 500 dobbiamo aggiungere Mick Doohan, Wayne Rainey, Kenny Roberts, Giacomo Agostini, Mike Hailwood, John Surtees e Geoff Duke. Siamo nell’empireo del motociclismo di tutti i tempi, dopo due anni meravigliosi, a maggior ragione perché c’è un binomio moto-pilota tutto italiano al potere, Pecco potrebbe entrare definitivamente nella leggenda del Motomondiale.

Naturalmente l’uomo in assoluto più atteso in questi due giorni di diretta test MotoGp Losail 2024 è proprio colui che già si trova in questo club così esclusivo e proverà ad impedire a Bagnaia di accedervi, cioè evidentemente Marc Marquez, perché ogni giorno di lavoro è prezioso soprattutto per chi ha cambiato moto per sfidare Bagnaia in sella a una moto di Borgo Panigale e riprendersi il titolo dopo anni a dir poco complicati: il suo addio alla Honda è un evento epocale per il motociclismo, ci attende un anno potenzialmente storico e che offre pure a Pecco un’occasione straordinaria, perché calare il tris significherebbe battere Marquez a parità di moto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA