Diretta test MotoGp Mandalika 2022/ Streaming video tv: Day 2 (12 febbraio)

La diretta dei test MotoGp Mandalika 2022 ci farà compagnia anche oggi, sabato 12 febbraio, perché nelle prossime ore ci sarà il secondo dei tre giorni di prove sulla pista dell’Indonesia, che farà il suo debutto nel calendario del Mondiale MotoGp quest’anno, in un Campionato che sarà ricordato come il primo senza Valentino Rossi dopo oltre un quarto di secolo nel quale il Dottore era sempre presente. C’è dunque una motivazione d’interesse in più per questi tre giorni in diretta con i test MotoGp 2022 da Mandalika, perché oltre a lavorare sulle moto ci sarà da imparare al meglio questo nuovo circuito.

Mandalika ospiterà il secondo Gran Premio stagionale dopo quello d’apertura in Qatar, a Losail, domenica 6 marzo: il Gp Indonesia sarà infatti in programma due settimane più tardi, domenica 20 marzo. Tra l’altro non sarà l’unico circuito inedito per la MotoGp, perché domenica 10 luglio andremo invece alla scoperta dell’inedito KymiRing, che riporterà in calendario il Gran Premio di Finlandia dopo decenni di assenza. Per questo doppio motivo d’interesse, la diretta dei test MotoGp a Mandalika sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi, dato che si girerà dalle ore 2.00 della notte italiana fino alle 10.00 del mattino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2022 A MANDALIKA

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp a Mandalika e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP MANDALIKA 2022: IL CIRCUITO

Verso il secondo giorno di diretta dei test MotoGp 2022 a Mandalika, proviamo a dire qualcosa in più circa il circuito indonesiano. Innanzitutto, siamo in una zona tropicale, dunque alte temperature, alta umidità e rischio di acquazzoni sempre dietro l’angolo. Il nastro d’asfalto è molto ampio e la lunghezza non è di spicco, misurando appena 4,3 km: nel mirino (già l’anno scorso con la Superbike) ci sono i cordoli, che causano fortissime vibrazioni. Le curve sono 6 a sinistra e 11 a destra, per un totale di 17 che sono davvero tanti su un tracciato breve, che possiamo quindi definire tortuoso.

Ieri ci sono state difficoltà soprattutto nella prima parte della sessione dei test MotoGp a Mandalika, causate da una notevole quantità di fango accumulata sull’asfalto a causa della pioggia caduta nel corso della notte, che ha costretto i responsabili della pista a fermare l’attività per un’ora e mezza per effettuare lavori di pulizia, causa scatenante della riunione convocata d’urgenza nella quale una delegazione di piloti ha incontrato Carlos Ezpeleta e Franco Uncini per valutare le opzioni a causa delle condizioni deplorevoli del circuito di Mandalika.



