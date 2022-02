Diretta Test MotoGp Mandalika 2022/ Streaming video tv: scatta il Day 1 (11 febbraio)

DIRETTA TEST MOTOGP MANDALIKA 2022: IL DAY 1

La diretta dei test MotoGp Mandalika 2022 scatta alle ore 3:00 della notte italiana, venerdì 11 febbraio: sarà la prima di tre giornate che porranno fine, ufficialmente, alla prestagione della classe regina del Motomondiale. Siamo stati poco tempo fa a Sepang, ora andiamo in Indonesia: saranno le 10 della mattina quando i piloti scenderanno sul circuito, ma visto il fuso orario da noi sarà notte almeno per la prima parte della sessione, visto che le 8 ore si concluderanno alle 11:00 di casa nostra.

Ad ogni modo, saranno test interessanti: ricordiamo che l’anno scorso la pandemia aveva costretto le varie scuderie a effettuare soltanto due giornate a Losail (che è tradizionalmente la pista in cui si apre il Mondiale MotoGp), stavolta invece avremo una tre giorni che speriamo sia di grande intensità e possa dare qualche indicazione utile circa i rapporti di forza in campo. Vedremo cosa ci dirà il Day 1 nella diretta dei test MotoGp Mandalika 2022, sui quali possiamo ora fare qualche considerazione a bocce ferme aspettando che si corra.

DIRETTA TEST MOTOGP MANDALIKA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SESSIONE

Purtroppo non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test MotoGp Mandalika 2022: non ci sono canali che nel nostro Paese trasmettano un evento che come già detto sarà in notturna, dunque nessuna diretta streaming video anche se Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder di Sky, dunque in abbonamento) potrebbe avere delle rubriche che nel corso della giornata aggiorneranno sull’esito delle prove. In alternativa è consigliabile consultare liberamente gli account ufficiali che la MotoGp mette a disposizione sui social network, in particolare i profili di Twitter e Facebook, ma anche Instagram che potrebbe pubblicare qualche immagine interessante.

DIRETTA TEST MOTOGP MANDALIKA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta dei test MotoGp Mandalika 2022: come detto i piloti sono stati impegnati a Sepang nei giorni scorsi, ma la seconda giornata è stata funestata dalla pioggia battente e, di conseguenza, sono arrivate meno indicazioni del previsto. Quel che si è visto però è che la Ducati sembra essere ripartita da dove aveva lasciato, ovvero con una Desmosedici (già ufficialmente presentata) che può fare la differenza e che nel finale della scorsa stagione aveva presentato un Pecco Bagnaia capace di mettere le ruote davanti a tutti. Stanno facendo bene anche Honda e Suzuki e anche Aprilia, in crescita costante, ha avvicinato i tempi della Ducati, mentre dietro la lavagna è finita la Yamaha.

La quale deve difendere il titolo piloti vinto con Fabio Quartararo, ma è in difficoltà: il francese, lungimirante, lo aveva previsto già al termine del Mondiale 2021 e adesso ha avuto da dire che “mentre gli altri hanno fatto due passi avanti, noi ne abbiamo fatto mezzo”. Una situazione insomma difficile: se è vero che i test MotoGp prestagionali possono lasciare il tempo che trovano, è altrettanto vero che i tempi fatti registrare in pista qualche proiezione su quello che verrà la danno, almeno per quanto riguarda le prime gare. Poi, eventualmente, ci sarà tutto il tempo di aggiustare il tiro ma intanto noi dobbiamo vedere come andranno le cose nel Day 1 a Mandalika…



