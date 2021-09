Diretta test MotoGp Misano/ Streaming video tv, tempi e classifica 2^ giornata

DIRETTA TEST MOTOGP MISANO: LA SECONDA GIORNATA

La seconda giornata dei test MotoGp Misano è in programma mercoledì 22 settembre: sul tracciato che pochi giorni fa è stato testimone del Gp San Marino vivremo dunque l’ultima prova stagionale, importante per i piloti che si avviano verso la conclusione del Mondiale ma naturalmente sperano già di trarre qualche utile indicazione in vista del 2022. La sessione dovrebbe iniziare intorno alle 10:00, con pausa pranzo alle 13:00 e poi ritorno in pista alle 14:00, sino alle 18:00.

Questi gli orari, poi chiaramente bisognerà aspettare per capire quale sarà il lavoro che attenderà le varie scuderie, perché ovviamente la diretta dei test MotoGp Misano prevedrà anche lo sviluppo delle moto, il passo gara e appunto le prove di qualche dettaglio, non semplicemente la ricerca della velocità con il crono sul giro singolo. Ad ogni modo, dopo una prima giornata che possiamo considerare andata “a metà”, vedremo quello che succederà oggi a Misano Adriatico…

DIRETTA TEST MOTOGP MISANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test MotoGp Misano: la giornata di prove, così come era accaduto ieri, non godrà di una copertura televisiva e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video che fornisca le immagini dal tracciato. Per essere informati con notizie utili su quanto sta accadendo in pista, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la MotoGp mette a disposizione sui social network; consigliamo in particolare di riferirvi alle pagine presenti su Facebook e Twitter.

DIRETTA TEST MOTOGP MISANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dei test MotoGp Misano sta dunque per aprirsi: quello che possiamo dire è che nella giornata di ieri abbiamo avuto una mattinata in cui si è girato poco a causa della pioggia, si è cercato di recuperare terreno nel pomeriggio dove i protagonisti sono stati molteplici, da Jack Miller allo stesso Fabio Quartararo – leader del Mondiale, e ormai avviato a un titolo che appare sempre più vicino – passando però per Takaaki Nakagami e le Aprilia, con Maverick Vinales e soprattutto Aleix Espargarò che hanno confermato la crescita della casa di Noale.

Abbiamo visto anche Valentino Rossi che a dire il vero non è stato particolarmente brillante – ma questa non è purtroppo una novità nella stagione del Dottore della Yamaha Petronas – mentre oggi nella seconda giornata dei test MotoGp Misano sarà la volta di Rémy Gardner e Raul Fernandez, rispettivamente primo e secondo nel Mondiale Moto2 (con il team Red Bull KTM) e che sono stati grandi protagonisti fino a questo momento. Per loro l’anno prossimo dovrebbe arrivare il grande salto, intanto cominceranno a prendere confidenza con la MotoGp nella seconda giornata di test…



