Diretta test MotoGp Misano/ Streaming video tv, tempi: ultime prove dell’anno

Ancora in pista appena due giorni dopo la bellissima vittoria di Pecco Bagnaia, infatti oggi martedì 21 settembre sarà la giornata riservata alla diretta dei test MotoGp a Misano, ultimo appuntamento in calendario per quanto riguarda giornate di prove in pista nella stagione del Motomondiale 2021 al quale d’altronde mancano ormai solamente quattro atti prima della conclusione. Si scenderà dunque in pista sul circuito Santa Monica, oggi ufficialmente Misano World Circuit dedicato al ricordo di Marco Simoncelli: la diretta dei test MotoGp ci farà compagnia da Misano dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 18.00, dunque in totale saranno otto ore a disposizione delle scuderie per lavorare in vista del gran finale di stagione.

Come già accennato, questa sarà l’ultima giornata di test MotoGp nel corso del Mondiale e certamente avrà un valore notevole, anche perché fra un mesetto la MotoGp tornerà a Misano Adriatico per il Gp Emilia Romagna, collocato in calendario come bis nella Riviera Romagnola per supplire alla cancellazione del Gran Premio di Malesia a Sepang. Si deve dunque preparare il gran finale e lo si farà su una pista dove è in programma uno dei quattro Gp mancanti: difficile chiedere di meglio per tenere alta l’attenzione, la diretta dei test MotoGp da Misano si annuncia intrigante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A MISANO

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp a Misano e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina, anche se Sky Sport sicuramente seguirà la giornata di lavoro al Santa Monica. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP MISANO: I TEMI IN COPERTINA

La giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Misano oggi sarà intrigante anche perché Francesco Bagnaia ha riaperto il Mondiale con le sue ultime due vittorie consecutive ad Aragon e appunto a Misano. Il vantaggio di Fabio Quartararo resta comunque notevole grazie al secondo posto di domenica, perché 48 punti di margine quando ce ne sono in tutto 100 da distribuire sono una enormità, tuttavia Pecco ha ravvivato un finale di stagione che avrebbe potuto essere senza storia e già di questo gli dobbiamo essere grati.

In primo piano ci saranno di conseguenza le mosse di Ducati e Yamaha, inoltre la giornata di test sarà utile per chi è in difficoltà, ad esempio il rientrante Franco Morbidelli o il “ritornato” Andrea Dovizioso, ai quali naturalmente girare farà bene per trovare velocemente il feeling con le rispettive Yamaha. Seguiremo sicuramente con simpatia anche Enea Bastianini, grande protagonista della domenica con un bellissimo terzo posto, l’Aprilia vorrà proseguire il suo cammino di crescita mentre la Suzuki dovrà riscattare un weekend non esaltante nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Cosa ci dirà questo martedì di test MotoGp?

