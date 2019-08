Diretta Test Motogp Misano/ Valentino Rossi e i big: orario e tempi (1^ giornata)

Dopo le glorie del Gran premio di Gran Bretagna 2019, ecco che la Motogp torna in pista oggi giovedi 29 agosto e domani, venerdi 30 per due giornate di test al tracciato di Misano, dedicato alla memoria di Marco Simocelli. Ecco quindi che approfittando della piccola pausa di due settimane tutti i big del motomondiale saranno in pista al circuito della Riviera di Rimini per mettere di nuovo alla prova il materiale e le novità tecniche preparate in vista della stagione 2020, come pure per sistemare ciò che ancora non sta andando nella moto del 2019. Ma non solo: queste due giornate di test per la Motogp 2019 a Misano sarà anche l’occasione per vedere in pista gli ultimi acciaccati di questa stagione, ovvero Andrea Dovizioso, vittima di un brutto incidente nei primi giri della gara di Silverstone, e Joan Mir che invece si era fatto ben male durante i test di Brno. Attenzione poi anche all’appena rientrato Jorge Lorenzo: lo spagnolo di certo approfitterà di questi test per riprendere confidenza con la Honda, dopo poi una prima parte di stagione davvero amara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A MISANO

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp da Misano e di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per questo appuntamento in season. Gli appassionati però potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP 2019 A MISANO: TUTTI I BIG IMPEGNATI

Come detto prima non mancherà nessun big in questa due giorni di test per la Motogp a Misano: tutti, da Marc Marquez, fino alle Yamaha e alle Ducati (dove però Dovizioso e Pirro potrebbero alternarsi viste le condizioni critiche del pilota di Forlimpopoli), senza scordare Quartararo e i piloti Suzuki, hanno molto su cui lavorare. In alcuni box poi non saranno solo le innovazioni studiate per la stagione 2020 della Motogp l’oggetto di studio al circuito della Riviera di Rimini. Non scordiamo certo che proprio la pista titolata a Marco Simoncelli, solo il prossimo 15 settembre ospiterà il Gran Premio di San Marino, il tredicesimo banco di prova della stagione: nella lotta per il titolo iridato tempo di tirare le somme e i rivali di Marquez, leader indiscusso della classifica, ne approfitteranno per provare le ultime soluzioni per un finale di stagione esplosivo. In molte scuderie però il gran lavoro si concentrerà sulle novità per la prossima stagione, specie in Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales infatti dopo i test di Brno proveranno ancora il motore 2020, con la speranza di ricevere migliori responsi.



