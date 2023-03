Diretta Test MotoGp Portimao 2023/ Streaming video tv: tempi e classifica (day 1)

DIRETTA TEST MOTOGP PORTIMAO 2023: SI TORNA IN PISTA!

Finalmente sabato 11 marzo si torna in pista con i test MotoGp Portimao 2023: siamo in Portogallo, per la precisione in Algarve e dunque a Sud del Paese, per la prima di due giornate dedicata alla seconda sessione di test. Si partirà alle ore 11:00 con bandiera a scacchi prevista alle ore 19:15, anche la MotoGp come già la Formula 1 svolge gli ultimi test sulla pista in cui poi prenderà il via la stagione ufficiale, perché il primo Gran Premio del Motomondiale sarà appunto quello del Portogallo sull’Algarve International Circuit, e dunque questo sarà un motivo in più per assistere con vivo interesse alla diretta dei test MotoGp Portimao 2023.

Ricordiamo che le due ruote sono state protagoniste il mese scorso in Malesia, dove per tre giorni hanno girato a caccia della giusta configurazione in vista di un Mondiale che speriamo sia appassionante; ovviamente si parte alle spalle di Pecco Bagnaia, che con una straordinaria rimonta su Fabio Quartararo si è laureato campione del mondo cancellando la possibilità del Diablo di fare doppietta. Questo il tema principale, ma ora vedremo quello che succederà tra poco nella diretta dei test MotoGp Portimao 2023, sperando ovviamente di poterci divertire.

DIRETTA TEST MOTOGP PORTIMAO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei test MotoGp Portimao 2023 non è prevista: certamente bisogna segnalare che il canale satellitare dedicato al Motomondiale, ovvero Sky Sport MotoGp – numero 208 del decoder – fornirà approfondimenti al termine della giornata e nel corso delle prove, così come qualche incursione avverrà su Sky Sport 24 (numero 200) ma non ci sarà una copertura integrale dei test e dunque non è prevista nemmeno una diretta streaming video dell’evento. Consigliamo comunque di visitare le pagine ufficiali che la MotoGp mette a disposizione sui social network, in particolar modo gli account di Facebook e Twitter.

DIRETTA TEST MOTOGP PORTIMAO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Chiaramente il primo punto all’ordine del giorno nella diretta dei test MotoGp Portimao 2023 è la superiorità della Ducati: c’è sicuramente una ragione numerica alle spalle del dominio della rossa perché sono tante le squadre che si sono affidate a questa moto, naturalmente quella ufficiale (che quest’anno vivrà dell’appassionante lotta interna tra Bagnaia ed Enea Bastianini) ma poi anche il VR46 Racing Team con Luca Marini e Marco Bezzecchi, e ancora la Pramac che avrà a disposizione una Desmosedici GP23. Al netto dei numeri però la Ducati ha mostrato lo scorso anno di avere qualcosa in più delle altre case.

Anzi, da questo punto di vista bisogna fare uno straordinario applauso a Quartararo che, nonostante una Yamaha palesemente inferiore e spesso in netta difficoltà, ha saputo comandare la classifica della MotoGp fino a poche gare dal termine, contendendo a Bagnaia il titolo sino all’ultimo Gran Premio. Quest’anno poi sarà da vedere se Marc Marquez tornerà finalmente competitivo per vincere il premio grosso, ma oltre alla sua tenuta fisica si aggiunge una Honda HRC che nel frattempo ha fatto parecchi passi indietro, e ora dovrà provare a riprendersi. Intanto, la diretta dei test MotoGp Portimao 2023 fornirà qualche risposta…











