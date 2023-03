Diretta Test MotoGp Portimao 2023/ Streaming video tv: tempi e classifica (day 2)

DIRETTA TEST MOTOGP PORTIMAO 2023: IN ATTESA DEL MONDIALE!

La diretta dei test MotoGp Portimao 2023 ci terrà compagnia anche oggi, domenica 12 marzo, perché sul circuito dell’Algarve stiamo per vivere il secondo e ultimo giorno di lavoro in avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che comincerà fra due domeniche con il Gran Premio del Portogallo proprio a Portimao e vedrà naturalmente Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo la conquista del titolo nella scorsa stagione in sella alla Ducati. Per Borgo Panigale dunque la missione sarà quella di confermarsi moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, i segnali giunti ieri sono in generale positivi per la Ducati, che nella prima parte di giornata aveva monopolizzato il vertice della classifica, prima di qualche inserimento da parte di altri team, che non modificano comunque l’impressione generale.

La MotoGp dunque è ormai vicinissima alla ripresa ufficiale, per mettersi alle spalle la pausa che dura ormai dallo scorso mese di novembre, come sempre lunghissima. Il lavoro in fabbrica è proseguito a gran ritmo, ci sono state le presentazioni delle nuove moto e naturalmente la sessione di test a Sepang che ci ha dato i primi riscontri sulla pista, che adesso diventano ancora più significativi perché mancano solo due settimane all’inizio del Mondiale MotoGp, proprio su questa stessa pista. La diretta dei test MotoGp a Portimao sicuramente catalizzerà anche oggi l’attesa degli appassionati anche grazie ad orari assai comodi con una sola ora di fuso orario, perché ricordiamo che si girerà dalle ore 11.00 fino alle 19.00 italiane, dalle 10 alle 18 locali del Portogallo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2023 A PORTIMAO

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2023 a Portimao e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP PORTIMAO 2023: I CAMBIAMENTI DI SPICCO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Portimao oggi, possiamo fare il punto su alcune delle novità salienti che ci terranno compagnia nella prossima edizione del Motomondiale, che scatterà fra due settimane esatte proprio dal Portogallo. Purtroppo una di queste novità è un addio, perché la MotoGp ha dovuto salutare la Suzuki, che si è ritirata al termine della passata stagione. Si fa sempre più netto il dominio delle Case italiane: l’Aprilia acquisisce un team satellite e schiererà quindi quattro moto come Honda e KTM (anche se per la Casa austriaca quelle del team satellite avranno il marchio Gas Gas), la Yamaha riduce il suo impegno al solo team ufficiale e quindi a due moto mentre la Ducati sarà di nuovo addirittura a quota otto.

La novità fondamentale tuttavia riguarda il format dei Gran Premi, perché la MotoGp introdurrà da quest’anno le Sprint Race e soprattutto queste gare brevi saranno previste in tutti i GP. Per la precisione, le qualifiche saranno spostate al sabato mattina e serviranno a determinare la griglia di partenza sia della Sprint Race del sabato pomeriggio sia del Gran Premio della domenica. La Sprint Race dunque non cambierà la griglia, ma metterà in palio parecchi punti, per la precisione 12 al vincitore, nove a chi arriverà secondo, sette al terzo e poi a scalare fino a un punto per il nono classificato, quindi anche il sabato diventerà molto importante per la classifica della MotoGp.

