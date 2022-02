Diretta test MotoGp Sepang 2022/ Streaming video e tv: secondo giorno!

La diretta dei test MotoGp Sepang 2022 ci farà compagnia anche oggi, domenica 6 febbraio, perché nelle prossime ore si completerà il weekend di prove sulla pista malese, primo atto agonistico nell’anno 2022 in avvicinamento al Mondiale MotoGp di quest’anno, che sarà ricordato come il primo senza Valentino Rossi dopo oltre un quarto di secolo nel quale il Dottore era sempre presente. Non si può dimenticare Valentino ma si deve anche guardare avanti e tornare in pista è sempre il modo migliore per pensare alle emozioni che ci attenderanno anche nei prossimi mesi.

I piloti principali sono tornati a girare ieri qui a Sepang, un paio di giorni di test in Malesia servono alla MotoGp per riannodare i fili di un discorso che era rimasto fermo allo scorso mese di novembre, quando ci furono un paio di giorni di test a Jerez dopo l’ultimo Gran Premio di Valencia. Nel frattempo è naturalmente proseguito il grande lavoro in fabbrica e hanno girato a volte i collaudatori, ma adesso si entra in una fase nuova, fra quattro settimane esatte inizierà un nuovo Motomondiale, dunque non c’è più tempo da perdere e la diretta dei test MotoGp a Sepang sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi, dato che si girerà dalle ore 3.00 della notte italiana fino alle 11.00 del mattino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2022 A SEPANG

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG: IL CALENDARIO 2022

La giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Sepang oggi completerà questo weekend, ma già fra pochi giorni si farà di nuovo sul serio, dal momento che da venerdì 11 a domenica 13 avremo altri tre giorni di prova, sempre in Oriente ma sul circuito indonesiano di Mandalika, che farà il proprio debutto in MotoGp domenica 20 marzo con l’inedito Gran Premio d’Indonesia. Quello sarà già il secondo atto del Motomondiale che verrà, infatti si partirà già il 6 marzo con il Gp Qatar da Losail, ormai tradizionale sede del primo Gran Premio del Mondiale. Dopo l’Indonesia, ad aprile ci sarà la trasferta in America, con il ritorno dell’Argentina (prima volta da quando è scoppiata la pandemia) per fare doppietta con Austin, mentre dopo Pasqua avremo altre due gare consecutive, le prime in Europa fra Portimao e Jerez.

I Gran Premi saranno in totale ben 21, in Italia avremo naturalmente i due appuntamenti con il Gran Premio d’Italia al Mugello e il Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, in calendario rispettivamente per domenica 29 maggio e domenica 4 settembre prossimi. L’altra novità oltre all’Indonesia sarà la Finlandia, Gran Premio che sarà in programma il 10 luglio sul nuovo circuito del Kymi Ring, mentre ad agosto ci sarà un mutamento dell’ordine che era tradizionale negli ultimi anni, perché si andrà prima a Silverstone e poi a Zeltweg. Dovrebbe tornare anche la lunga trasferta asiatica d’autunno con Giappone e Thailandia (che daranno vita a una anomala tripletta aperta nella iberica Aragon tra settembre ed ottobre), poi Australia e Malesia prima della chiusura a Valencia, fissata per domenica 6 novembre.

