Diretta test MotoGp Sepang 2022/ Streaming video e tv: si torna in pista!

Si torna finalmente in pista, la diretta dei test MotoGp Sepang 2022 oggi sabato 5 febbraio segna definitivamente l’inizio della tabella di avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che sarà il primo senza Valentino Rossi, un’assenza che naturalmente farà clamore perché da un quarto di secolo il Dottore era sempre presente. Si deve però provare a voltare pagina pensando a chi c’è e continuerà a regalarci lo spettacolo della MotoGp, perché da oggi si fa davvero sul serio.

Tutti i piloti principali non girano con la propria MotoGp dallo scorso mese di novembre, quando ci furono un paio di giorni di test a Jerez dopo l’ultimo Gran Premio di Valencia. Nel frattempo è naturalmente proseguito il grande lavoro in fabbrica e hanno girato a volte i collaudatori, ma oggi si entra in una fase nuova, manche perché mancano ormai solamente quattro settimane all’inizio di un nuovo Motomondiale, dunque non c’è più tempo da perdere e la diretta dei test MotoGp a Sepang sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi, dato che si girerà dalle ore 3.00 di notte fino alle 11.00 del mattino, in orari italiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2022 A SEPANG

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2022: I TEMI IN COPERTINA

La giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Sepang oggi sarà intrigante anche perché non vediamo l’ora di rivedere in pista Francesco Bagnaia, che negli ultimi due mesi della precedente stagione era stato il pilota nettamente più forte in sella alla sua Ducati, un binomio italiano che ci fa sognare ed è ancora più prezioso per sentire meno il vuoto lasciato da Valentino Rossi. Il titolo mondiale di Fabio Quartararo fu globalmente meritato, ma nel corso della stagione c’è stato il “sorpasso” di Bagnaia e della Ducati, chiamati adesso a fare tutto per bene in inverno per dare così l’assalto al Mondiale 2022 proprio con Bagnaia, che nel corso della stagione scorsa ha fatto un salto di qualità impressionante.

In casa Yamaha potremmo fare il discorso opposto: soddisfazione per avere vinto, ma consapevolezza del fatto che la Ducati potrebbe essere davanti, quindi servirà lavorare sodo per riportare Fabio Quartararo nel ruolo di favorito per difendere il suo titolo, il primo di sempre per un pilota francese nella classe regina (500 o MotoGp). Per il resto, la diretta test MotoGp Sepang 2022 avrà naturalmente un terzo grande protagonista che si chiama Marc Marquez: dopo tutte le peripezie che il numero 93 ha vissuto negli ultimi due anni, sarà interessante capire quale sia attualmente il livello di competitività suo e della Honda…

