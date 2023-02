Diretta test MotoGp Sepang 2023/ Streaming video tv: oggi è l’ultimo giorno!

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2023: TERZO E ULTIMO GIORNO

La diretta dei test MotoGp Sepang 2023 oggi, domenica 12 febbraio, ci offrirà il terzo e ultimo giorno di lavoro sul circuito malese di Sepang, sede di questa fondamentale sessione di prove in avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che prenderà le mosse da Portimao alla fine del mese di marzo (in Portogallo ci sarà anche la seconda e ultima sessione di test) e vedrà naturalmente Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo la conquista del titolo nella scorsa stagione in sella alla Ducati. Borgo Panigale è la moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, i test di Sepang sono iniziati molto bene venerdì e ieri è stato Jorge Martin a prendersi il primato, per la gioia del team Pramac.

La MotoGp ha riacceso i motori dopo la lunghissima pausa che era cominciata nello scorso mese di novembre, questo è un periodo sempre molto particolare perché tifosi e appassionati vorrebbero già scoprire tutto, ma naturalmente il lavoro dei team durante i test ha molte sfaccettature ed è sempre difficile fare bilanci precisi. Naturalmente però chi gira forte inizia a lanciare segnali, inoltre è fondamentale che tutto si svolga senza particolari intoppi, perché ormai i giorni a disposizione per provare in pista sono davvero pochi. Tutto questo premesso, andiamo a seguire anche oggi la diretta dei test MotoGp a Sepang, nonostante orari assai scomodi a causa del fuso orario, perché ricordiamo che ancora una volta si girerà dalle ore 3.00 di notte fino alle 11.00 del mattino, naturalmente espresso in orari italiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2023 A SEPANG

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2023 a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2023: I CAMBIAMENTI DI SPICCO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Sepang oggi, possiamo fare il punto su alcune delle novità salienti che ci terranno compagnia nella prossima edizione del Motomondiale. Una a dire il vero è piuttosto triste, perché la MotoGp ha dovuto salutare la Suzuki, che si è ritirata al termine della passata stagione. Si fa sempre più netto il dominio delle Case italiane: l’Aprilia acquisisce un team satellite e schiererà quindi quattro moto come Honda e KTM (anche se per la Casa austriaca quelle del team satellite avranno il marchio Gas Gas), la Ducati sarà di nuovo addirittura a quota otto, mentre la Yamaha riduce il suo impegno al solo team ufficiale e quindi a due moto.

La novità fondamentale tuttavia riguarda il format dei Gran Premi, perché la MotoGp introdurrà da quest’anno le Sprint Race e (diversamente dalla Formula 1) queste gare brevi saranno previste in tutti i GP. Per la precisione, le qualifiche saranno spostate al sabato mattina e serviranno a determinare la griglia di partenza sia della Sprint Race del sabato pomeriggio sia del Gran Premio della domenica. La Sprint Race dunque non cambierà la griglia, ma metterà in palio parecchi punti, per la precisione 12 al vincitore, nove a chi arriverà secondo, sette al terzo e poi a scalare fino a un punto per il nono classificato, quindi anche il sabato diventerà molto importante per la classifica della MotoGp.

