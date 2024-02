Diretta test MotoGp Sepang 2024/ Streaming video tv: si torna in pista (oggi martedì 6 febbraio)

TEST MOTOGP SEPANG 2024: SI TORNA IN PISTA!

Si torna finalmente in pista, la diretta dei test MotoGp Sepang 2024 oggi martedì 6 febbraio segna definitivamente l’inizio della tabella di avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che vedrà naturalmente Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo il bis iridato ottenuto al termine di uno splendido duello con Jorge Martin nella scorsa stagione in sella alla Ducati, moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, sognando un altro anno ai massimi livelli per Borgo Panigale. Si deve però ormai voltare pagina e pensare al futuro ormai prossimo della MotoGp, perché da oggi si fa davvero sul serio.

Diretta MotoGp/ Bagnaia vince il Gp di Valencia ed è di nuovo campione del mondo! (26 novembre 2023)

Tutti i piloti principali non girano con la propria MotoGp dallo scorso mese di novembre, dopo l’ultimo Gran Premio di Valencia la pausa è stata come sempre lunga, anche se nel frattempo è naturalmente proseguito il grande lavoro in fabbrica, hanno girato a volte i collaudatori compreso il recente Shakedown proprio qui a Sepang e certamente ci sono state le presentazioni, ma oggi si entra in una fase nuova, anche perché mancano ormai solamente poche settimane all’inizio di un nuovo Motomondiale. Per tutti questi motivi la diretta dei test MotoGp a Sepang sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi, dato che si girerà dalle ore 3.00 di notte fino alle 11.00 del mattino, in orari italiani.

DIRETTA MOTOGP/ Martín vince la Sprint del Gp di Valencia! Bagnaia quinto (25 novembre 2023)

DIRETTA TEST MOTOGP 2024 A SEPANG STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2024 a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, oppure i profili social ufficiali della MotoGp. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2024: I TEMI IN COPERTINA

La giornata che vivremo da Sepang con la diretta dei test MotoGp oggi sarà intrigante anche perché non vediamo l’ora di rivedere in pista Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati inizia la sua missione verso quello che potrebbe essere uno storico tris. Di certo gli ultimi due anni sono stati meravigliosi, con un binomio moto-pilota tutto italiano al potere proprio nei primi due Motomondiali senza Valentino Rossi dopo un quarto di secolo nel segno del Dottore. La Ducati si è presentata a Madonna di Campiglio e naturalmente siamo curiosi di vedere in azione sulla Rossa ufficiale anche Enea Bastianini, atteso al riscatto dopo un 2023 che definire sfortunato sarebbe riduttivo.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere FP2: Vinales 1°, Bagnaia dovrà passare dal Q1! (Gp Valencia 2023, 24 novembre)

Naturalmente l’uomo in assoluto più atteso in questi tre giorni di diretta test MotoGp Sepang 2024 sarà Marc Marquez, che sbarca in Ducati per sfidare Bagnaia in sella a una moto di Borgo Panigale: il suo addio alla Honda è un evento epocale per il motociclismo, ma anche per Pecco l’obiettivo è gustoso, perché battere Marquez a parità di moto sarebbe il definitivo sigillo per certificare la grandezza del pilota piemontese. Vedremo poi se Jorge Martin potrà confermarsi sui livelli altissimi della seconda parte della scorsa stagione e se arriveranno segnali di ripresa dalle altre Case: pur con tutte le cautele del caso, i test MotoGp a Sepang avranno moltissimo da dirci…

© RIPRODUZIONE RISERVATA