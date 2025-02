DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025: FINALMENTE IL RITORNO IN PISTA!

La diretta test MotoGp Sepang 2025 ci farà compagnia per tre giorni a partire da oggi, mercoledì 5 febbraio. L’attesa è alta, considerando che nel prossimo Motomondiale ci saranno davvero tanti cambiamenti: ricordiamo allora che oggi si scenderà in pista fin dalle ore 3.00 della notte italiana a causa del fuso orario con la Malesia, ma si girerà fino alle ore 11.00 del nostro mattino, quando sicuramente ci saranno molti più appassionati a seguire la diretta test MotoGp Sepang 2025, per scoprire quale sarà la classifica dei tempi definitiva al termine del Day 1.

In primis ci saranno naturalmente da seguire Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale, dopo la presentazione del nuovo potenziale Dream Team con Francesco Bagnaia, ma anche il ‘battesimo’ del campione del Mondo in carica Jorge Martin con l’Aprilia. Sarà allora interessante capire come sarà messa la moto di Noale nel confronto con la dominante Ducati, per capire se Martin potrà dare fastidio ai rivali fin dall’inizio della stagione o se la missione sarà più complicata – naturalmente sempre con tutte le cautele del caso quando si parla di test.

TEST MOTOGP SEPANG 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Dobbiamo segnalare che non avremo una diretta test MotoGp Sepang 2025 in tv: l’evento non verrà trasmesso sulla nostra televisione e non avremo nemmeno una diretta streaming video, ma il sito ufficiale dovrebbe fornire il live timing.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025: I TEMI DELLA NUOVA STAGIONE

Di certo nella diretta test MotoGp Sepang 2025 sarà imperdibile fin da oggi il primo duello interno fra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, anche perché a parità di moto e team dovrebbero anche esserci meno calcoli e strategie: se uno andrà forte e l’altro no, potrebbe già cominciare ad agire l’aspetto psicologico. Al di là di questo, è evidentemente decisivo per tutti sfruttare al meglio i cinque giorni a disposizione tra Sepang e settimana prossima a Buriram per preparare l’inizio di un Mondiale che poi prevederà addirittura 22 Gran Premi, perché anche la MotoGp sta allungando sempre di più il proprio calendario.

Novità molto interessanti in casa KTM, dove Pedro Acosta diventa un pilota ufficiale al pari di Brad Binder, ma arrivano anche Enea Bastianini e Maverick Viñales per il team Tech3, portando tanta qualità e forse ancora più esperienza maturata nelle esperienze a massimo livello con le altre Case, da Ducati a Yamaha e Aprilia. Nuova avventura anche per Marco Bezzecchi, che sarà il compagno di squadra di Miller nel team ufficiale Aprilia, avendo a sua volta lasciato la Ducati, che infatti punta fortissimo sul nuovo Dream Team, ma potrebbe avere più rivali da contenere. Non sappiamo quanto potremo scoprire già oggi, di certo però la curiosità di tifosi e appassionati sarà già altissima per la diretta test MotoGp Sepang 2025…