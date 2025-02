DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025: SI TORNA IN PISTA!

Prosegue la diretta test MotoGp Sepang 2025: siamo alla seconda giornata di quello che possiamo tradizionalmente considerare l’evento con cui si apre la stagione del Motomondiale, ricordiamo che anche giovedì 7 febbraio i piloti saranno in pista dalle ore 3:00 alle 11:00 con il nostro fuso orario. L’attesa è chiaramente spasmodica: inizia un’annata che potrebbe realmente essere entusiasmante, e sicuramente quello che abbiamo visto nel 2024 ci ha fatto venire l’acquolina in bocca. Il duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è stato straordinario: ancora una volta i due contendenti il titolo mondiale sono arrivati a giocarselo all’ultima gara, stavolta disputata a Barcellona per l’alluvione che ha colpito Valencia.

Martin si è preso la rivincita su Bagnaia, che così dopo due Mondiali ha dovuto abdicare dal trono: ora però il piemontese è pronto a vendicarsi, ma nel box della Ducati ufficiale troverà forse il peggior compagno-avversario possibile: da tempo sappiamo che la scelta della casa di Borgo Panigale è stata quella di affidare la Factory a Marc Marquez, che già al volante della Ducati Gresini ha mostrato di poter tornare competitivo, magari non dominante come ai tempi della Honda ma certamente in corsa per il titolo. Intanto però vedremo come andrà la diretta test MotoGp Sepang 2025…

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Non sarà purtroppo disponibile una diretta tv dei test MotoGp Sepang 2025: l’evento non verrà trasmesso sui canali della nostra televisione, dunque nemmeno in diretta streaming video.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025: I PRIMI RISCONTRI

La diretta test MotoGp Sepang 2025 è solo un antipasto di quello che vedremo nel corso del Mondiale, ma intanto gli ingredienti sono già sul tavolo: è stata davvero rivoluzione incredibile, a cominciare dal campione del mondo Jorge Martin che, non riuscendo a ottenere la sella della Ducati ufficiale, ha lasciato Borgo Panigale portando il suo numero 1 (che ha scelto di portare) all’Aprilia, trovando come compagno di squadra Marco Bezzecchi che ha bisogno di riscatto dopo una stagione opaca con il team VR46, che per sostituirlo ha scelto Franco Morbidelli che ha mostrato qualche buon segnale, non ancora sufficiente.

Non è finita tuttavia, perché anche Pramac ha lasciato Ducati: già campione dei costruttori nel 2023, il team che correrà con Jack Miller e Miguel Oliveira ha scelto la Yamaha che ha confermato un Fabio Quartararo sempre temibile qualora la moto lo dovesse sostenere. In più sarà sicuramente da osservare, con la Yamaha clienti, il campione Moto2 Ai Ogura protagonista di uno straordinario finale di stagione e una bellissima rimonta: insomma, come detto anche nella diretta test MotoGp Sepang 2025 non ci dovremmo annoiare, lo scopriremo insieme nella notte italiana.