DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025: ULTIMO GIORNO IN MALESIA

Nei due giorni precedenti è successo un po’ di tutto, siamo allora curiosi di scoprire che cosa ci dirà nella sua ultima giornata di azione in pista la diretta test MotoGp Sepang 2025 oggi, venerdì 7 febbraio, sempre dalle ore 3.00 della notte italiana fino alle 11.00. Ad esempio, mercoledì c’è stato il grande acuto del redivivo Fabio Quartararo, che ha naturalmente generato la domanda su un possibile recupero di competitività da parte della Yamaha, il rilancio di cui il francese avrebbe bisogno per tornare a mettere in mostra tutta la sua classe.

Il giovedì ha confermato un Quartararo in grande spolvero, ma il miglior tempo di ieri nella diretta test MotoGp Sepang 2025 era stato firmato dal suo ex compagno di squadra Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46, tanto per rimettere la Casa di Borgo Panigale davanti a tutti, la costante di questi ultimi anni per la MotoGp. A proposito di team satellite della Ducati, hanno sempre fatto bene i due piloti di Gresini, cioè Alex Marquez e il debuttante Fermin Aldeguer, che oggi andranno quindi a caccia di conferme.

TEST MOTOGP SEPANG 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Nemmeno oggi avremo una diretta test MotoGp Sepang 2025 in tv: l’evento non è trasmesso, neanche sotto forma di diretta streaming video, tuttavia il sito ufficiale motogp.com fornirà informazioni e cronaca in tempo reale.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2025: BILANCIO AGRODOLCE PER I BIG

Francesco Bagnaia era rimasto molto in ombra mercoledì, mentre ieri Pecco ha cominciato a risalire posizioni nella classifica dei tempi per la diretta test MotoGp Sepang 2025, chiudendo la giornata al quinto posto. Sappiamo che Bagnaia non ha certo bisogno di mettersi in luce con la prestazione sul giro secco nei test, ma siamo curiosi di vedere se almeno all’ultimo giorno oserà qualcosa in più anche da quel punto di vista, prima di spostarsi in Thailandia per gli ultimi due giorni dei test MotoGp prima del via al Mondiale.

Marc Marquez nel Day 1 aveva preceduto nettamente il suo nuovo compagno di squadra, invece ieri è stato Bagnaia a precedere il numero 93, per quanto possa contare finora. Di certo entrambi stanno meglio dello sfortunato Jorge Martin, per il quale la stagione in cui dovrà tentare di difendere il titolo con l’Aprilia è iniziata nel peggiore dei modi. La caduta del primo giorno è costata infatti varie fratture alla mano destra ed al piede sinistro al campione del Mondo in carica, che ha girato pochissimo nella diretta test MotoGp Sepang 2025 ma soprattutto dovrà rientrare in Spagna per operarsi.