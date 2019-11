Diretta Test Motogp Valencia/ Streaming video e tv: orario e classifica tempi

Si accende oggi, mercoledi 20 novembre 2019, la seconda e ultima giornata di test per la Motogp a Valencia: si gira dunque ancora al Ricardo Tormo in vista della prossima stagione del motomondiale e per la precisione dalle ore 10,00 fino alle ore 17,00, ma ricordiamo che la massima classe regina non ci abbandonerà ancora a lungo per le vacanze, ma sarà di nuovo protagonista a Jerez settimana prossima. Pur avendo a breve una nuova occasione per testare le moto del 2020, ecco che nessuno oggi si tirerà indietro e non appena scattato il semaforo verde (che si accenderà alle ore 10.00) si scenderà subito in pista per lavorare alla stagione della Motogp che verrà. Dopo tutto la carne al fuoco è tanta: tutti i team, oltre a presentare volti nuovi (come Alex Marquez in Honda assieme al fratello), stanno mettendo alla prova non poche novità tecniche davvero importanti, che hanno però dato riscontri variamente positivi. Chissà che cosa ci riserverà questa seconda giornata di test per la Motogp a Valencia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A VALENCIA

Eccellenti notizie per tutti gli appassionati: sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp di Valencia sul canale tematico Sky Sport MotoGp, il numero 208 della piattaforma satellitare, dalle ore 12.00 alle 13.00 e poi di nuovo dalle 14.00 alle 17.00. Questo significa che ci sarà anche una diretta streaming video per i test MotoGp di Valencia, garantita agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go, inoltre per tutti gli appassionati (anche non abbonati) sono naturalmente da ricordare gli aggiornamenti e la classifica dei tempi che saranno disponibili visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP.

DIRETTA TEST MOTOGP VALENCIA: LA PRIMA GIORNATA DI PROVE

Nella prima giornata di test per la Motogp a Valencia a brillare sono state le Yamaha: Vinales, Quartararo e Morbidelli sono stati i più veloci sulla pista spagnola e se Rossi ha spinto poco sull’acceleratore, va pure detto che il Dottore ha girato tantissimo, rimanendo comunque molto soddisfatto dei segnali che la nuova M1 ha inviato in questa prima giornata di test per la Motogp a Valencia. E’ emerso ottimismo verso le nuove tecnologie sperimentate ieri pure in casa della Ducati: la Rossa non ha sempre brillato nella classifica dei tempi, ma le prime testimonianze raccolte nel paddock vedono lo stesso Andrea Dovizioso ben soddisfatto, anche dell’appena quarto tempo ottenuto in classifica, pur senza forzare in alcun modo la moto del 2020. Chi invece non è apparso affatto contento di quanto0 fatto nella prima giornata di test della Motogp a Valencia è stata la Honda. Complici le cadute di Bradl al mattino e dei due fratelli Marquez (tutte illesi ma diversi guasti alle moto), la casa campione del mondo della Motogp ieri ha fatto vedere davvero pochissimo: oggi non ci sarà quindi tempo da perdere per recuperare sulla tabella di marcia.



