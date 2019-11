Diretta test MotoGp Valencia/ Streaming video tv: orari e classifica (19 novembre)

La diretta dei test MotoGp a Valencia segna di fatto una pagina che si apre per la classe regina del Motomondiale. Appena domenica è finito il Mondiale 2019, ma adesso sul circuito Ricardo Tormo di Valencia si lavora già pensando al Mondiale 2020 della MotoGp. Naturalmente il lavoro è appena agli inizi e per di più il tracciato spagnolo non è considerato tra i più significativi come valore dei riscontri che si possono trarre, ma i due giorni di test che ci attendono oggi e domani saranno comunque molto importanti, perché ci permetteranno di vedere in pista le moto per la prossima stagione MotoGp e ci daranno le prime risposte sul livello di competitività e di affidabilità, indicando ad ogni team della MotoGp su quali aspetti avrà invece da lavorare di più nei prossimi lunghi mesi. La diretta dei test MotoGp avrà inizio per questa prima giornata da Valencia alle ore 10.00 e si potrà girare fino alle ore 17.00: come sempre la curiosità è tanta, anche se i dati che arriveranno dal cronometro andranno naturalmente presi con beneficio d’inventario.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A VALENCIA

Eccellenti notizie per tutti gli appassionati: sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp di Valencia sul canale tematico Sky Sport MotoGp, il numero 208 della piattaforma satellitare, dalle ore 10.00 alle 14.00 e poi di nuovo dalle 15.00 alle 17.00. Questo significa che ci sarà anche una diretta streaming video per i test MotoGp di Valencia, garantita agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go, inoltre per tutti gli appassionati (anche non abbonati) sono naturalmente da ricordare gli aggiornamenti e la classifica dei tempi che saranno disponibili visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP.

DIRETTA TEST MOTOGP VALENCIA: I PROTAGONISTI ATTESI

La diretta dei test MotoGp a Valencia avranno in un certo senso come massimo protagonista un assente: non vedremo infatti in pista Jorge Lorenzo e con questo si inizierà a capire che davvero il cinque volte campione del Mondo non sarà più uno dei massimi personaggi della MotoGp, dal momento che Lorenzo ha alzato bandiera bianca dopo un anno disastroso con la Honda, che gli ha fatto mettere al primo posto la salute, messa a rischio da troppi infortuni. In casa Honda comunque si godono un certo Marc Marquez, forte del dominio assoluto nel Mondiale appena concluso: per tutti gli avversari l’obiettivo sarà quello di colmare un ritardo che però è davvero notevole. Lavoro duro per tutti quindi, a cominciare da una Ducati seconda forza ma troppo lontana dal leader: Andrea Dovizioso e soprattutto Danilo Petrucci (crollato nella seconda metà della stagione) devono dare la svolta se vorranno essere in grado di lottare nel 2020. La Yamaha – anche se la classifica direbbe diversamente – parte da una base migliore e vuole riprendersi almeno lo status di prima rivale della Honda: il 2020 sarà un anno fondamentale per Fabio Quartararo, Maverick Vinales sa di avere un rivale temibilissimo nel team satellite e speriamo che Valentino Rossi non sia ormai definitivamente avviato verso il crepuscolo.



