Diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurro.

La diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso sarà naturalmente imperdibile alle ore 13.58 di oggi, martedì 29 luglio, ai Mondiali nuoto 2025 Singapore. Il campione veneto ha un programma di gare molto ampio, però evidentemente questa è la più attesa per Thomas Ceccon, che è campione olimpico e primatista mondiale nei 100 dorso.

Dopo l’eccellente contributo alla medaglia d’argento della staffetta 4×100 sl domenica e il terzo posto nei 50 farfalla di ieri, ecco per il terzo giorno consecutivo Thomas Ceccon protagonista di questi Mondiali di nuoto 2025, ovviamente nella gara di maggiore significato per lui e di conseguenza più sentita anche da noi.

Nel presentare la diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso dobbiamo quindi ovviamente tenere conto delle tante fatiche dell’olimpionico, che però oggi avrà ovviamente in questa finale il momento più atteso. Niente calcoli o ragionamenti, sarà evidentemente il momento giusto per dare il massimo, contro avversari che vorranno battere il campione olimpico in carica.

Parlando dei Mondiali, Thomas Ceccon nei 100 dorso ha vinto l’oro a Budapest 2022 e l’argento a Fukuoka 2023, poi non aveva partecipato alla rassegna di Doha, scegliendo di preparare in modo diverso le Olimpiadi – una mossa davvero perfetta, con il senno di poi. Adesso però è giunto il momento di provare a tornare ai vertici anche nella rassegna iridata, grazie alla diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso…

THOMAS CECCON FINALE 100 DORSO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso in tv il riferimento in chiaro sarà Rai Due, con diretta streaming video tramite Rai Play. Gli abbonati però potranno seguire la gara anche su Sky Sport, oppure sui servizi streaming collegati.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 100 DORSO: MOLTI AVVERSARI AGGUERRITI

È difficile sbilanciarsi sul quadro dei favoriti nella diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso: sicuramente l’azzurro sa sempre dare qualcosa in più nelle finali, quindi per il momento va benissimo il quarto tempo di ingresso in finale, dal momento che Ceccon ha nuotato in 52”35 in semifinale. Possiamo essere ragionevolmente fiduciosi circa le possibilità di Thomas di limare ancora qualcosa, d’altronde questa sarà una necessità dal momento che ci sono tre avversari che finora hanno nuotato meglio di lui – anche se di poco, quindi l’equilibrio finora regna sovrano.

La corsia 4 infatti sarà per l’ungherese Hubert Kós, che ieri in semifinale ha nuotato in 52”21, poi ecco il russo Kliment Kolesnikov (presente a titolo individuale) e il sudafricano Pieter Coetze, che hanno ottenuto rispettivamente 52”26 e 52”29. Ceccon è vicinissimo a loro, ma d’altronde più in generale i tempi in semifinale degli otto finalisti sono racchiusi tutti in meno di quattro decimi. Insomma, la cosa migliore da fare è evitare calcoli e goderci tutte le emozioni della diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso…