Diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurro.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 100 FARFALLA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

Una semifinale capolavoro attira l’attenzione sulla diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla, che sulla carta non sarebbe una delle gare migliori per il veneto campione olimpico dei 100 dorso ma a questo punto sarà gustosa alle ore 13.43 di oggi, sabato 2 agosto, nella penultima giornata dei Mondiali nuoto 2025 Singapore. Sono stati Mondiali un po’ strani per Thomas Ceccon, che adesso cerca l’acuto a sorpresa nei 100 farfalla.

Dopo l’eccellente contributo alla medaglia d’argento della staffetta 4×100 sl domenica e il terzo posto nei 50 farfalla lunedì, che avevano segnato un eccellente inizio di Mondiali, Thomas Ceccon è stato secondo nei suoi 100 dorso, risultato naturalmente ottimo ma che non può soddisfare del tutto il campione olimpico e primatista del mondo, che poi è uscito a sorpresa nelle batterie dei 200 dorso.

Insomma, il bilancio rischiava di virare verso il negativo, pur con tre medaglie già in bacheca, ma è arrivato ieri il guizzo prepotente nella semifinale della gara forse meno attesa per il veneto, che così ci regala emozioni che proviamo già ad assaporare verso la diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla. Per essere chiari: in questa gara l’azzurro non è tra i favoriti, ma dall’alto del suo talento e senza pressioni potrebbe farci sognare anche oggi.

Ci buttiamo in un ragionamento che potrebbe essere considerato eretico, ma in ottica staffetta mista si potrebbe anche pensare a un Thomas Ceccon proprio nella frazione a farfalla, lasciando il dorso a Christian Bacico. Ci penseremo però domani a questa possibilità, adesso è il tempo di sognare in modo imprevisto grazie alla diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla…

THOMAS CECCON FINALE 100 FARFALLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla in tv possiamo affidarci naturalmente a Rai Due, con diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. I Mondiali di nuoto per gli abbonati sono pure su Sky Sport e servizi streaming collegati.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 100 FARFALLA: GLI AVVERSARI DA SEGUIRE

Il quadro dei favoriti nella diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla che cosa ci può dire? Sicuramente l’azzurro ha scalato le gerarchie con un clamoroso 50″42 in semifinale, primato personale distrutto e record italiano migliorato. Certo, per sognare il podio servirà un altro exploit, se possibile ancora migliore: non sarà affatto facile, ma di certo tra i rivali ci sarà qualche brivido per avere in acqua un talento di questo livello. L’italiano potrebbe essere la lingua di riferimento, grazie alla presenza in corsia 4 del ticinese Noè Ponti per la Svizzera, con il miglior tempo delle semifinali.

L’Europa potrebbe essere il continente di riferimento nella diretta Thomas Ceccon finale 100 farfalla anche grazie al francese Maxime Grousset, una garanzia in questa gara di cui è già stato campione del Mondo nel 2023. Il quadro dei nomi più quotati è completato dal Canada, che punta forte sui 100 farfalla maschili grazie a Joshua Liendo Edwards e Ilya Kharun. D’altronde erano loro quattro i big più quotati: ieri è arrivato Thomas Ceccon che potrebbe rimescolare le carte a Singapore, a noi naturalmente non dispiacerebbe affatto…