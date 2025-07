Diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurro.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 50 FARFALLA: SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla: sono state interessanti le dichiarazioni che l’azzurro ha rilasciato alla Rai dopo la semifinale ai Mondiali nuoto 2025 Singapore, nella quale come detto ha ottenuto il sesto tempo (quarto nella sua prova) in 22’’84, 23 centesimi in più di Maxime Grousset che è riuscito a fare anche meglio del favoritissimo Noè Ponti. Ceccon ha detto di valere 2-3 decimi in meno rispetto al suo tempo, definito molto interessante: “Se avete visto ho respirato ancora, e da quando l’ho fatto ho controllato tutti gli altri” così ha affermato Ceccon.

Il quale ha detto che “domani (oggi, NdR) è un altro discorso ma in acqua sto molto bene, delfino per adesso ottimo”. Dunque a brevissimo scopriremo se queste parole di Ceccon riflettano il vero su quanto davvero valga la sua gara, ma è chiaro che anche i suoi avversari potrebbero limare qualcosa rispetto al crono della semifinale. Sarà sfida vera, ma ci crediamo: non possiamo fare altro che metterci comodi e lasciare la parola alla vasca, la finale Thomas Ceccon finale 50 farfalla ai Mondiali nuoto 2025 Singapore può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 50 FARFALLA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla dovrete rivolgervi alla tv su Rai Due, la diretta streaming video per i Mondiali nuoto 2025 Singapore sarà su Rai Play.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 50 FARFALLA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

La diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla ai Mondiali nuoto 2025 Singapore inizia alle ore 13:45 di lunedì 28 luglio: possiamo dire che questa finale sia arrivata anche un po’ a sorpresa, non sarebbe questa la vera gara di riferimento di Ceccon che comunque è già campione olimpico nella specialità.

È successo nel 2023 a Fukuoka, quando aveva nuotato in 22’’68 ritoccando anche il record italiano; tuttavia in seguito il veneto non ha partecipato ai Mondiali dell’anno seguente, e ovviamente alle Olimpiadi non ha disputato questa gara semplicemente perché non era presente nel programma.

Tanto è vero che nelle semifinali di domenica mattina Ceccon si è qualificato con il sesto tempo generale: ha nuotato in 22’’84, ma nella sessione serale si è preso la grande soddisfazione della medaglia d’argento con la 4×100 stile, nuotando nella seconda frazione.

In più è chiaro che un campione come lui possa sempre ribaltare il pronostico; è quello che vedremo tra poco perché la diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla ai Mondiali nuoto 2025 Singapore prenderà il via, la speranza è quella di un grande risultato ricordando che l’azzurro tornerà poi in vasca per le prossime gare, quelle in cui tecnicamente sarà favorito.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 50 FARFALLA: LE SPERANZE DELL’AZZURRO

Realisticamente bisogna chiedersi, per la diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla, quante siano le possibilità dell’azzurro di vincere una medaglia nella specialità ai Mondiali nuoto 2025 Singapore. Certamente il grande favorito oggi è Noè Ponti: lo svizzero di Locarno è il campione in carica nei 50 farfalla, ma l’anno scorso a Budapest ha avuto la sua grande esplosione perché dalla kermesse iridata è tornato a casa con il titolo anche nei 100 e nei 100 misti, dunque è il nuotatore del momento e sembra avere qualcosa in più degli altri.

Il primo tempo in semifinale, qui ai Mondiali nuoto 2025 Singapore, se lo è comunque preso Maxime Grousset che ha nuotato in 22’’61; Ceccon è entrato in finale anche perché domenica mattina i crono non sono stati straordinari, tuttavia è chiaro che lui debba limare qualcosa rispetto a quanto fatto in semifinale. Possiamo completare i dati dicendo che gli altri finalisti sono Benjamin Proud, Nyls Korstanje, Diogo Matos Ribeiro, Luca Ambruster e Guilherme Santos (questi ultimi due con lo stesso tempo, 22’’91): adesso la diretta Thomas Ceccon finale 50 farfalla ci terrà compagnia e ci dirà come andranno le cose.