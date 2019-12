Diretta Tianjin Novara/ Streaming video tv: il debutto al Mondiale per Club

Tianjin Novara, in diretta da Shaoxing, città cinese che ospita il Mondiale per Club 2019 di volley femminile, si gioca per la prima giornata del girone B del torneo iridato di pallavolo alle ore 13.00 italiane di oggi, martedì 3 dicembre (in Cina saranno già le 20.00). Sarà una settimana molto intensa per le otto squadre a caccia del titolo di campione del Mondo per club della pallavolo femminile. L’Italia è ottimamente rappresentata: oltre a Novara, che è campione d’Europa in carica, abbiamo anche Conegliano, che è invece campione d’Italia e finalista di Champions League. Questo ci permette di ricordare un mese di maggio 2019 memorabile, nel quale venete e piemontesi si spartirono l’Italia e l’Europa. Naturalmente le nostre due squadre sono inserite nei due gironi diversi: Tianjin Novara vedrà le piemontesi affrontare la squadra cinese, come abbiamo già accennato per il girone B che comprende anche le turche del Vakifbank Istanbul e le brasiliane del Dentil Praia Clube, che logicamente saranno le prossime avversarie dell’Igor Gorgonzola Novara. Le prime due di ogni girone si qualificano per le semifinali di sabato, domenica invece ci saranno le finali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Tianjin Novara sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA TIANJIN NOVARA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Tianjin Novara, di certo il Mondiale per Club comincia per l’Igor Gorgonzola Novara con una sfida particolare. La squadra cinese non è molto conosciuta e metterà le ragazze di Massimo Barbolini a confronto con un tipo di volley molto diverso da quello al quale siamo abituati in Italia e più in generale in Europa. Ci permettiamo però, pur con tutte le incognite del caso (compreso un viaggio intercontinentale affrontato solo pochi giorni fa) di considerare favorita Novara, campione d’Europa in carica, che ha tutto per puntare a conquistare il mondo. Il sogno sarebbe una finale tutta italiana con Conegliano, anche se con cinque partite in sei giorni (per chi raggiungerà le finali) mettersi a fare calcoli sarebbe molto pericoloso. Una vera e propria maratona questo Mondiale per Club, ma senza dubbio Novara (come d’altronde anche Conegliano) è una delle squadre che appare più attrezzata per affrontarlo…



