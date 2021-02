Diretta/ Tigres Ulsan Hyundai (Mondiale per club) streaming video: ecco i messicani

DIRETTA TIGRES ULSAN HYUNDAI: LA PRIMA SFIDA!

Tigres Ulsan Hyundai, in diretta dall’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, in programma giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club. Arrivano i messicani che sono considerati sulla carta l’unico possibile outsider rispetto alla finale tra Bayern Monaco e Palmeiras che in molti già pronosticano. Il Tigres è partito nel torneo di Clausura in Messico agganciandosi al gruppo di testa dopo l’ultimo pareggio contro il Necaxa, conquistandosi l’appuntamento Mondiale grazie alla vittoria nella Champions League della Concacaf dopo il 2-1 in rimonta in finale contro gli americani del Los Angeles FC, che hanno sfiorato l’impresa di riportare una formazione statunitense nella competizione. Un club messicano è invece un habitué, mentre i coreani dell’Ulsan proveranno a dimostrare la crescita del loro movimento. Il biglietto se lo sono guadagnato battendo nella Champions League asiatica gli iraniani del Persepolis, una finale che è stata anche l’ultima partita ufficiale disputata finora dai sudcoreani, il 19 dicembre scorso.

DIRETTA TIGRES ULSAN HYUNDAI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite Mondiale per Club, e dunque anche Tigres Ulsan Hyundai di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20. La sfida odierna (come pure gli altri match del torneo che laureerà la formazione campione del mondo per club) sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

PROBABILI FORMAZIONI TIGRES ULSAN HYUNDAI

Le probabili formazioni della sfida tra Tigres e Ulsan Hyundai presso l’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan. I messicani allenati da Ricardo Ferretti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Guzman; Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Carioca, Pizarro; Luis Quinones, Fernandez, Aquino; Julian Quinones. Risponderà la formazione sudcoreana guidata in panchina da Kim Do-Hoon con un 4-5-1 così disposto dal primo minuto: Jo Su-Huk; Kim Tae-Hwan, Kim Ki-Hee, Bulthius, Park Joo-Ho; Lee Chung-Yong, Yoon Bit-Garam, Won Du-Jae, Sin Jin-Ho, Kim In-Sung; Negao.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Tigres Ulsan Hyundai: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.55 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 5.50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.80 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA