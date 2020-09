Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai: arrivo in salita, 5^ tappa

Oggi, venerdì 11 settembre, la diretta Tirreno Adriatico 2020 ci proporrà il giorno forse più atteso di questa edizione della Corsa dei Due Mari, cioè la quinta tappa Norcia-Sarnano Sassotetto di 202 km, l’arrivo in salita di questa Tirreno Adriatico 2020 slittata nel mese di settembre ma comunque sempre di grandissimo interesse. Percorsi vari e completi e un cast di partecipanti di primissimo livello nonostante la contemporaneità con un’altra corsa di un certo livello in Francia: le emozioni non sono mancate già nei giorni scorsi, dalle prime volate di Pascal Ackermann ai primi distacchi e colpi di scena arrivati tra mercoledì a Saturnia e ieri, nella frazione che è terminata a Cascia. Oggi però sarà un giorno fondamentale nell’economia della corsa grazie all’arrivo in salita al Sassotetto di Sarnano, che di certo imprimerà una svolta alla classifica della Tirreno Adriatico 2020. Non sarà la fine dei giochi, perché domenica ci sarà la cosiddetta “tappa dei Muri” a Loreto ed infine avremo la cronometro di lunedì a San Benedetto del Tronto, ma è chiaro che la tappa regina della Corsa dei Due Mari sarà proprio quella di oggi. Il Sassotetto non è una novità per la Tirreno Adriatico: ha lasciato il segno in passato e sicuramente lo farà di nuovo anche oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO (5^ TAPPA)

Per seguire la Tirreno Adriatico 2020 in diretta tv, il canale di riferimento sarà come di consueto Rai Sport + HD, con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini. La telecronaca “ufficiale” sarà a partire dalle ore 14.00, ma già dalle 13.00 ci sarà spazio per il grande ciclismo in questa settimana pazzesca per le due ruote, osserviamo inoltre che le fasi decisive della corsa saranno certamente trasmesse anche su Rai Due, dove in contemporanea troverà spazio anche il Tour de France. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Corsa dei Due Mari, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING DELLA TIRRENO ADRIATICO SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2020 sarà da non perdere oggi, dunque è davvero doveroso esaminare adesso in maggiore dettaglio il percorso della quinta tappa Norcia-Sarnano Sassotetto, con partenza dall’Umbria e poi gran parte del tracciato nella provincia marchigiana di Macerata. La partenza sarà da Norcia alle ore 10.30, perché il percorso oltre ad essere impegnativo sarà anche molto lungo (202 km). Si comincerà a salire quasi subito e i saliscendi sarano una costante per tutto il giorno: avremo un primo Gran Premio della Montagna a Santa Margherita, dopo appena 38 km della corsa, sarà poi in cima a una salitella anche il traguardo volante di Colmurano al km 100,1 e poco più avanti avremo il secondo Gpm di giornata, la salita di San Ginesio (km 123,1). Guai però a considerare solo le salite classificate come Gran Premio della Montagna, perché sarà un continuo salire e scendere anche in tutto il tratto successivo, che ci porterà nel centro abitato di Sarnano dove avrà inizio la salita finale verso l’arrivo al Sassotetto. Questa ultima ascesa sarà davvero impegnativa, perché sarà lunga ben 11,8 km con una pendenza media pari al 7,1% e punte di pendenza massima al 13% quando mancheranno circa 4 km allo striscione del traguardo. Una salita che sarà determinante per il destino della Tirreno Adriatico 2020.



