Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 1^ tappa

Comincia oggi, lunedì 7 settembre 2020, la Tirreno Adriatico 2020, con la diretta della 1^ tappa in linea intorno a Lido di Camaiore: si aprono i battenti dunque di questa tanto attesa della classica Due Mari, che quest’anno, rispetto a quanto previsto continente una tappa in più e viene disputata invece che ai primi di marzo, ai primi del mese di settembre. Il motivo dello slittamento è facile da immaginare: comunque anche quest’anno la Tirreno Adriatica sarà un ottimo banco di prova per coloro che tenteranno l’impresa al Giro d’Italia, che comincerà solo il prossimo tre ottobre. E ulteriore grande novità, la notizia che non si partirà con la classica cronosquadre: anzi la prima 1^ tappa della Tirreno Adriatico vedrà tutti i corridori mettersi alla prova con una frazione in piano, che pure sarà la più corta di tutta la manifestazione.

E dove senza dubbio non mancherà lo spettacolo come i grandi protagonisti da Jakov Fuglsang a Vlasov, senza dimenticare il nostro Vincenzo Nibali e Simon Yates, in netta crescita nelle ultime uscite estive: chi mancherà però diciamolo subito è il vincitore in carica della Corsa dei Due Mari Primoz Roglic, impegnato al Tour de France.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2020

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà anche oggi molto ampia sui canali Rai, dal momento che il collegamento per la prima tappa, attorno a Lido di Camaiore, su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 13.00, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 14.00. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: PERCORSO DELLA 1^ TAPPA LIDO DI CAMAIORE

Impazienti di dare la parola alla strada per la diretta della prima tappa della Tirreno Adriatico 2020, andiamo a vedere che cosa ci riserverà questa prima frazione, che inizierà e terminerà a Lido di Camaiore: partenza messa in calendario alle ore 12.45, mentre l’arrivo del vincitore sul traguardo è previsto attorno le ore 1600. Come dicevamo prima questa sarà la frazione più corta di tutta la manifestazione 2020: appena 133 km da percorrere in linea attorno alla cittadina toscana e un tracciato che non si annuncia particolarmente impegnativo e che sarà terreno fertile per le imprese delle ruote veloci. Il percorso infatti si può dividere in due parti.

La prima, più mossa, lunga 26 km sarà da ripetere per tre volte e qui spicca il Gpm di Monte Pitoro: segnaliamo che per il Gpm la salita verrà presa dal versante Massarosa. Dopo il terzo passaggio ecco che si entrerà nella seconda parte del tracciato con un circuito di circa 19 km tra Petrasanta e Lido di Camaiore, completamente pianeggiante, che verrà ripetuto per due volte. Negli ultimi km ci attendiamo un finale in volata a Lido di Camaiore: qui saranno previsti lunghi rettilinei con solo due curve nel finale e la strada sarà pure ben ampia.



