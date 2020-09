Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 3^ tappa

Ci tiene compagnia anche oggi mercoledì 9 settembre 2020 la diretta della Tirreno Adriatico 2020: i corridori protagonisti di questa edizione della Due Mari saranno dunque ancora in strada per quella che sarà la terza tappa della manifestazione, prevista tra Follonica a Saturnia. Sarà dunque spazio a una delle prove più lunghe e impegnative della corsa, che è stata fatta slittare dal classico collocamento di marzo agli inizii di settembre, nel nuovo calendario UCI post pandemia, in concomitanza con il Tour de France (che ha strappato via molti big, tra cui anche il campione in carica della classica Primoz Roglic). Oggi infatti i corridori affronteranno ben 210 km da Follonica (dove ieri è arrivato vincitore al traguardo Pascal Ackermann) a Saturnia (originariamente l’arrivo era previsto a Sacrofano, prima che la manifestazione venisse rinviata e ricollocata nel calendario iridato delle due ruote), attraverso parecchi saliscendi e con salite che potrebbero mettere in difficoltà parecchi personaggi di spicco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2020

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà oggi assicurata sui canali Rai: il collegamento per la terza tappa, Follonica-Saturnia, su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà alle ore 13.00 e seguiremo al canale 57 del telecomando del digitale terrestre tutta la frazione odierna. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Andando ad esaminare da vicino ora il percorso della terza tappa della Tirreno Adriatico 2020, in diretta questo pomeriggio, va subito ricordato gli orari che caratterizzeranno questa frazione. Dalla cronotabella ufficiale segnaliamo infatti che il via oggi, mercoledì 9 settembre, verrà dato da Follonica alle ore 10.40, mentre l’arrivo del vincitore a Saturnia è previsto intorno alle ore 16.00. Per quanto riguarda il tracciato, abbiamo già detto che oggi sarà una tappa molto movimentata e ondulata, con parecchi sali e scendi previsti nei 210 km complessivi. Questo già nella prima parte del percorso che attraverserà il grossetano: il primo punto interessante sarà al km 91 con l’attraversamento di Capalbio (punto sprint). Di fila e al 134 km la corsa affronterà la prima salita a Poggio Murella, Gpm che prevedrà pendenze fino al 20%: da qui si passerà vicino a Saturnia, toccando Sovana, Sorano e Pitigliano, per poi ripercorrere ancora il muro di Poggio Murella. Dalla cima però questa volta mancheranno solo nove km al traguardo finale, e pure in questo tratto l’attenzione dei corridori deve essere massima. Gli ultimi km della frazione infatti saranno solo in parte in discesa, e quindi si comincerà a salire, fino all’arrivo, con pendenze attorno al 6-7%.

