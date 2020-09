Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 6^ tappa

La Tirreno Adriatico 2020 è in diretta anche oggi, sabato 12 settembre 2020, con la sesta tappa da Castelfidardo a Senigallia, frazione che potreste risultare un po’ transitoria, e dedicata senza dubbio alle ruote veloci, viste le particolarità del tracciato. Dopo infatti le impegnative salite della tappa di ieri, venerdi, con il traguardo di Sassotetto (dove ha pure alzato le braccia al cielo Simon Yates, seguito al podio da Geraint Thomas e Rafa Majka), ecco che finalmente i big potranno un poco riposare in attesa del gran finale, con le ultime due tappe di questa magnifica edizione della corsa dei Due Mari. Dopo tutto sulla carta il tracciato non pare particolarmente impegnativo, salvo una prima parte molto ondulata: anzi il circuito finale sarà completamente in piano, dove il gruppo potrà ricucire lo svantaggio iniziale. Certo non si possono escluder colpi di scena: in ben 171 km di questa sesta tappa da Castelfidardo a Senigallia, può succedere sempre di tutto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO (6^ TAPPA)

Per seguire la Tirreno Adriatico 2020 in diretta tv, il canale di riferimento sarà come di consueto Rai Sport + HD, con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini. La telecronaca “ufficiale” sarà a partire dalle ore 14.00, ma già dalle 13.00 ci sarà spazio per il grande ciclismo in questa settimana pazzesca per le due ruote, osserviamo inoltre che le fasi decisive della corsa saranno certamente trasmesse anche su Rai Due, dove in contemporanea sarà data priorità al Tour de France. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Corsa dei Due Mari, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING DELLA TIRRENO ADRIATICO SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

Prima di esaminare da vicino il percorso previsto oggi, sabato 12 settembre, per la sesta tappa, con cui la Tirreno Adriatico 2020 torna in diretta, diamo agli appassionati le prime indicazioni per non perdersi alcuna emozione oggi per la Due Mari. Va dunque segnalato che da programma ufficiale, oggi la partenza della corsa da Castelfidardo è attesa alle ore 12.00 (ma dieci minuti prima i corridori si sposteranno per raggiungere il via): l’arrivo del vincitore a Senigallia invece è stato previsto intorno alle ore 16.00. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà la diretta della Tirreno Adriatico 2020 per questa attesa sesta tappa, che come riferito prima, sarà terreno fertile per le ruote veloci. A dispetto però di una prima parte del percorso piuttosto ondulato. Per i primi 90 km infatti sarà un continuo sali e scendi per i protagonisti della Corsa dei Due Mari, tra le province di Ancona e Macerata: attenzione in tal senso al Gpm di Ostra, previsto a 76 km, che pure sarà ostacolo di poco conto. Nella parte finale del percorso invece, come dicevamo, le strade saranno completamente in piano: la corsa affronterà negli ultimi 80 km circa per 4 volte il circuito intorno e all’interno della cittadina di Senigallia, sede del traguardo finale: qui sarà inserito a circa metà anche un punto sprint.



