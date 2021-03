Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai 1^ tappa: via da Camaiore!

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: TAPPA PER VELOCISTI!

La diretta Tirreno Adriatico 2021 ci farà compagnia a partire da oggi, mercoledì 10 marzo: in programma ci sarà infatti la prima tappa di una nuova edizione della Corsa dei Due Mari, 156 km con partenza e arrivo da Lido di Camaiore che dovrebbero esaltare i tanti velocisti di spicco presenti in questa edizione extra-lusso della Tirreno Adriatico. Citiamo allora per primi proprio gli sprinter che oggi dovrebbero giocarsi la vittoria di tappa a Lido di Camaiore: in gruppo ci sono Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Tim Merlier e Davide Ballerini, tutti a caccia di un successo di prestigio che l’anno scorso a Lido di Camaiore – tradizionale sede della prima tappa della Tirreno Adriatico – era andato al tedesco Pascal Ackermann, stavolta assente. L’elenco dei protagonisti della Tirreno Adriatico 2021 tuttavia si annuncia sterminato: abbiamo ad esempio Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Alberto Bettiol e Greg Van Avermaet tra gli uomini da “classiche” e Filippo Ganna che metterà nel mirino soprattutto la crono dell’ultimo giorno, e ancora non abbiamo parlato degli uomini da classifica generale. Alla Tirreno Adriatico 2021 ci sarà il detentore Simon Yates, ma anche Tadej Pogacar, Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Nairo Quintana, Joao Almeida, Jakob Fuglsang, Mikel Landa, Thibaut Pinot, Romain Bardet e altri ancora: cosa chiedere di più?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (1^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna prima tappa da Lido di Camaiore sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà praticamente integrale sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2021 prenderà dunque il via oggi, come da tradizione da Lido di Camaiore, una località di fatto immancabile nella Corsa dei Due Mari. Come abbiamo già accennato, la prima tappa dovrebbe essere un affare per i velocisti, ma adesso proviamo comunque a dire qualcosa in più circa il percorso di questa prima tappa Lido di Camaiore-Lido di Camaiore della Tirreno Adriatico 2021. La partenza avrà luogo alle ore 12.35 e nella prima parte ci sarà qualche difficoltà altimetrica, perché ci saranno da affrontare ben tre passaggi sulla salita del Monte Pitoro (dal versante Stiava), anch’essa un classico ormai. Ci sarà sicuramente battaglia, perché in tanti vorranno mettersi in evidenza con una fuga da lontano, magari con l’obiettivo di conquistare la maglia dei GPM. L’ultimo passaggio in vetta tuttavia sarà al km 60,9, poi al termine della discesa sarà di fatto tutta pianura, perché i corridori nella seconda metà della tappa dovranno affrontare tre giri quasi completi di un ampio circuito di 29 km fra Pietrasanta (dove al km 107,8 ci sarà lo sprint intermedio) e Lido di Camaiore, dove sarà la pianura a dominare incontrastata. Gli ultimi chilometri prima dell’arrivo a Lido di Camaiore saranno completamente pianeggianti e caratterizzati da lunghi rettilinei, con solo un paio di curve. Niente di meglio per un arrivo allo sprint…



