DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021/ Video streaming Rai: si parte! 3^ tappa

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta della terza tappa della Tirreno Adriatico 2021, da Monticiano a Gualdo Tadino. Abbiamo ancora negli occhi il bellissimo arrivo di ieri a Chiusdino, nobilitato da una classifica di tappa di lusso, con il campione del Mondo Julian Alaphilippe a dare ulteriore lustro alla giornata esultando in maglia iridata – l’ultimo a farlo prima di lui alla Tirreno Adriatico era stato naturalmente l’immancabile Peter Sagan. Facile anche ricordare quale era stata la precedente vittoria di Alaphilippe sul suolo italiano: domenica 27 settembre 2020, il Mondiale in linea ad Imola. Dall’Emilia Romagna alla Toscana, in una giornata con la Deceuninck-Quick Step davvero sugli scudi, grazie all’attacco di Joao Almeida e alla rasoiata finale di Alaphilippe. Il francese, subito dopo l’arrivo, ha commentato così la sua vittoria: “Ero nella situazione perfetta: in testa al gruppo con Joao Almeida. Tutto il mio focus era sul mantenere la mia posizione. Quando è arrivato il mio momento sono andato a tutto gas. Non è mai facile vincere e mi rendo conto che è ancora più difficile se si indossa la maglia iridata. Questa prima vittoria della stagione è un sollievo per me”. Adesso però si deve tornare a pedalare: la terza tappa della Tirreno Adriatico 2021 comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (3^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna terza tappa Monticiano-Gualdo Tadino sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 14.30 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà davvero eccellente sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: TAPPA PER VELOCISTI?

La diretta Tirreno Adriatico 2021 entra sempre più nel vivo: oggi venerdì 12 marzo sarà infatti in programma la terza tappa Monticiano-Gualdo Tadino di 219 km di una edizione della Corsa dei Due Mari ricchissima di grandi protagonisti, come abbiamo avuto modo di ammirare fin da mercoledì, quando fu il belga Wout Van Aert a vincere la prima tappa della Tirreno Adriatico 2021, come da tradizione a Lido di Camaiore. Ieri invece la seconda tappa con arrivo a Chiusdino è stata spettacolare sotto ogni punto di vista, con big all’attacco ed infine una volata del campione del Mondo Julian Alaphilippe davanti ai suoi grandi rivali Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, che resta così leader della corsa. Oggi dalla Toscana si andrà in Umbria con una frazione dall’altimetria mossa ma non particolarmente insidiosa: potrebbe dunque anche essere una tappa per velocisti, che però dovranno faticare parecchio per arrivare a giocarsi lo sprint. La terza tappa della Tirreno Adriatico 2021 dunque sulla carta è perfetta per quegli uomini che vanno forte in volata ma non sono solamente sprinter: torna il nome di Wout Van Aert, sarebbe perfetto anche Peter Sagan se solo non fosse che lo slovacco si sta riprendendo dal Covid e di conseguenza non è ancora in condizioni di forma ideali.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2021 oggi ci offrirà la terza fatica della Corsa dei Due Mari: andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della Monticiano-Gualdo Tadino, terza tappa di 219 km che porterà la Tirreno Adriatico 2021 dalla Toscana all’Umbria. La partenza avrà luogo alle ore 11.00 naturalmente da Monticiano e nella prima parte questa terza tappa sarà molto ondulata, un continuo saliscendi che potrebbe fare male a tanti se venisse affrontata ad andatura sosatenuta a caccia della fuga da lontano. Si arriverà così fino al Gpm di Poggio della Croce, questa una vera e propria salita che culminerà al km 138,2 e che segnerà tuttavia la fine della fase più impegnativa della tappa, che nella sua ultima parte diventerà più pianeggiante, pur con qualche altro saliscendi come quello subito dopo il traguardo volante ad Umbertide (km 165,4). Attenzione poi agli ultimi chilometri verso l’arrivo di Gualdo Tadino, perché saranno tutti in leggera salita: nulla di trascendentale, ma potrebbe essere un fattore per la volata. In particolare, il rettilineo del traguardo avrà una pendenza media del 4%.



