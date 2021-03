Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai 4^ tappa: si sale a Prati di Tivo

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: TAPPA FONDAMENTALE!

La diretta Tirreno Adriatico 2021 oggi, sabato 13 marzo, ci proporrà una giornata fondamentale di questa edizione della Corsa dei Due Mari, infatti è in programma la quarta tappa Terni-Prati di Tivo di 148 km, una frazione piuttosto breve ma che costituirà l’arrivo in salita di questa Tirreno Adriatico 2021, dunque una tappa che sarà fondamentale per le sorti della classifica generale. Le emozioni sono già state tante: giovedì la frazione con arrivo a Chiusdino è stata spettacolare sotto ogni punto di vista, ieri verso Gualdo Tadino c’è stata di nuovo battaglia, ma senza dubbio oggi la quarta tappa Terni-Prati di Tivo avrà un valore decisivo per la Tirreno Adriatico 2021. Questo è il giorno che attendono tutti i big della Corsa dei Due Mari, da Egan Bernal a Tadej Pogacar tanto per fare i due nomi forse più in vista, ma naturalmente anche tanti altri, da Vincenzo Nibali a Geraint Thomas, da Nairo Quintana a Joao Almeida, giusto per citarne alcuni. Sarà una tappa caratterizzata già da alcune salite prima dell’ascesa finale verso l’arrivo a Prati di Tivo, dunque lo spettacolo è garantito e ne sapremo molto di più stasera sulle gerarchie della Tirreno Adriatico 2021, che potrebbero anzi anche diventare definitive, pur con i Muri marchigiani di domani e la cronometro conclusiva di martedì ancora in programma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (4^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quarta tappa Terni-Prati di Tivo sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.30 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 14.45 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà davvero eccellente sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2021 oggi ci offrirà la quarta fatica della Corsa dei Due Mari e soprattutto l’attesissimo arrivo in salita: andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della Terni-Prati di Tivo, quarta tappa di 148 km che porterà la Tirreno Adriatico 2021 dall’Umbria all’Abruzzo, passando anche per il Lazio. La partenza avrà luogo alle ore 12.00 naturalmente da Terni e nella prima parte questa quarta tappa sarà già molto ondulata, segnaliamo in particolare una salita piuttosto lunga verso Sella di Corno, anche se non sarà valida come Gpm, a differenza della successiva ascesa verso il Passo delle Capannelle, una salita di ben 13,8 km anche se al 4,5% di pendenza media, con scollinamento al km 106,8. A seguire ci sarà una discesa molto lunga che porterà la corsa al km 133,3, dove si imboccherà il bivio verso Prati di Tivo e comincerà dunque la lunga e decisiva salita verso l’arrivo. Saranno per la precisione 14,6 km di ascesa al 7% di pendenza media, un dato di assoluto rilievo su una salita così lunga. Ad accendere ulteriormente la bagarre potrebbe esserci anche il traguardo volante, che oggi sarà infatti collocato a Pietracamela al km 142,1, cioè già in piena salita – anzi, in corrispondenza dello strappo più duro con pendenza massima al 12% – e di conseguenza ambito dai big, che andranno a caccia degli abbuoni per poi contendersi naturalmente il successo all’arrivo di Prati di Tivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA