Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai: 5^ tappa a Castelfidardo

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: TAPPA CRUCIALE?

La diretta Tirreno Adriatico 2021 continuerà certamente ad emozionarci anche oggi, domenica 14 marzo, perché la Corsa dei Due Mari ha in programma la quinta tappa Castellalto-Castelfidardo di 205 km, una frazione che sarà caratterizzata dai Muri marchigiani che la renderanno una giornata che potrebbe essere fondamentale anche per la classifica generale della Tirreno Adriatico 2021, dopo l’arrivo in salita di ieri a Prati di Tivo. Giovedì ne avevamo avuto un assaggio a Chiusdino, con l’ordine d’arrivo che metteva nelle prime tre posizioni Julian Alaphilippe, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, oggi ci sarà di nuovo pane per i denti di questi tre campioni che non a caso l’anno scorso erano in fuga insieme al Giro delle Fiandre poi vinto dall’olandese in volata sul belga, mentre il francese cadde dopo un contatto con una moto.

Ecco, volendo fare un paragone potremmo dire che la quinta tappa Castellalto-Castelfidardo sarà una sorta di “Fiandre” all’interno della Tirreno Adriatico 2021. Una tappa che farà gola ai cacciatori di classiche ma che pure i big della classifica generale non potranno sottovalutare, perché anche oggi si possono creare disatacchi, che in una corsa di una sola settimana non vanno appunto ovviamente sottovalutati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (5^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quinta tappa Castellalto-Castelfidardo sarà per le sue fasi salienti dalle ore 13.30 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, che oggi – variazione domenicale – sarà l’unico canale di rigerimento per seguire la Corsa dei Due Mari sarà davvero eccellente sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2021 oggi ci offrirà la quinta tappa Castellalto-Castelfidardo della Corsa dei Due Mari: l’abbiamo descritto come la giornata dei Muri marchigiani, andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della frazione di 205 km che porterà la Tirreno Adriatico 2021 dall’Abruzzo alle Marche, toccando ben cinque province. La partenza avrà luogo alle ore 11.00 naturalmente da Castellalto e nella prima parte questa quinta tappa avrà davvero poco da segnalare, visto che per almeno 100 km sarà tutta pianura. A quel punto saremo già arrivati a Castelfidardo, ma per l’arrivo ci sarà ancora tantissimo da pedalare: per la precisione, quattro giri di un circuito di ben 23 km con il traguardo volante al km 157,8 e un susseguirsi continuo di salite e discese e un solo tratto pianeggiante circa a metà. Il Muro di Castelfidardo sarà classificato come Gpm ad ogni passaggio e sarà una salita di 1,8 km durissima nei suoi 1000 metri centrali, con una pendenza media del 14,9% e punte di pendenza massima fino al 19%. Questa sarà la difficoltà più aspra del circuito di Castelfidardo, che comunque sarà un continuo saliscendi: ad esempio, l’arrivo in via Gaetano Donizetti sarà in cima a uno strappo al 12%, mentre ai -3 km dall’arrivo ci sarà un altro breve muro al 12%. Ne vedremo delle belle…



