Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai: oggi 2^ tappa Camaiore-Chiusdino

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: OGGI LA 2^ TAPPA

Siamo in diretta con la Tirreno Adriatico 2021 anche oggi, giovedì 11 marzo per la seconda tappa, che pure porterà i corridori da Camaiore a Chiusdino. Dopo dunque le grandi emozioni vissute solo ieri con la prova inaugurale a Lido di Camaiore dove pure abbiamo assistito al gran trionfo di Wout Van Aert (seguito sul podio da Ewan e Gaviria) ecco che per la corsa dei Due Mari si torna sulle strade toscane per affrontare una frazione mossa e articolata (specie nella seconda parte), che sicuramente ci farà divertire. Sappiamo infatti che da Camaiore a Chiusdino i protagonisti della diretta della Tirreno Adriatico 2021 affronteranno oggi ben 202 km di strade, in parte caratterizzate da un buon saliscendi: si attraverserà infatti la pianura pisana fino a raggiungere Volterra, toccando anche Pisa, Ponsacco e Lajatico, prima di entrare nel senese dove pure si supererà la piana dell’abbazia di San Galgano. Dunque ancora scenari spettacolari per questa magnifica edizione della Tirreno Adriatico 2021, a cui non vediamo l’ora di dare il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (2^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna prima tappa da Camaiore a Chiusdino sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà praticamente integrale sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

Venendo ora a esaminare del dettaglio il percorso della 2^ tappa della Tirreno Adriatico 2021, serve in primis ricordare che oggi il via da Camaiore verrà dato ufficialmente alle ore 11.15, mentre l’arrivo del vincitore a Chiusdino è previsto attorno alle ore 16.30 al più tardi. Come poi abbiamo accennato prima, la frazione di oggi di presenza mossa ma solo nella seconda parte: al via sarà infatti lungo tratto in piano, per almeno un centinaio di km. Entrati nella seconda metà della frazione, ecco che invece saranno continui saliscendi a impegnare i corridori, che pure negli ultimi 60 km non avranno neppure un metro di piano per riprendere fiato. Ad attendere i protagonisti della Tirreno Adriatico 2021 saranno poi oggi le ascese di Casciano al 156 km e del Poggio della Croce (5.3 km al 6.5 % di pendenza mediana, ma con punte del 11%) meno di una decima di km dopo: di fila ecco lo strappo a Monchino e il traguardo finale di Chiusdino, nella provincia di Siena. Al traguardo segnaliamo che saranno circa sette km da affrontare con pendenze medie del 3.8% ma in alcuni tratti si raggiungerà l’8%: non una salita durissima, ma dove sicuramente le ruote veloci faticheranno e parecchio.



