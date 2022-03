Diretta Tirreno Adriatico 2022/ Streaming video Rai 2: 3^ tappa Murlo Terni

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: ARRIVO PER I VELOCISTI!

La diretta Tirreno Adriatico 2022 prosegue naturalmente anche oggi, mercoledì 9 marzo: la terza tappa Murlo Terni di 170 km promette di regalarci ancora grandi emozioni in questa edizione della Corsa dei Due Mari che è nobilitata – come da tradizione – da un elenco di campioni in azione, come abbiamo visto fin dalla meravigliosa cronometro del primo giorno vinta da Filippo Ganna davanti a Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, mentre ieri a Sovicille abbiamo assistito a un arrivo in volata con vittoria di Tim Merlier.

La terza tappa di oggi potrebbe avere diverse similitudini con quella di ieri: percorso ondulato ma non particolarmente impegnativo, potrebbe essere un arrivo per velocisti anche se le loro squadre dovranno faticare per ricucire il gruppo dopo le inevitabili fughe da lontano per arrivare a giocarsi uno sprint di gruppo a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo a Terni. Da domani ci saranno tre giorni consecutivi decisivi per la classifica generale, oggi invece dovrebbe esserci il duello tra chi cercherà di portare a termine un attacco e chi punta allo sprint. Lo spettacolo di certo non mancherà, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, nella terza tappa Murlo Terni.

STREAMING VIDEO E TV SU RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 (3^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2022 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna terza tappa Murlo Terni sarà per le sue fasi salienti dalle ore 16.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che la Tirreno Adriatico 2022 sarà disponibile per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. La Tirreno Adriatico 2022 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Presentando la diretta Tirreno Adriatico 2022 abbiamo già tratteggiato a grandi linee le caratteristiche della terza tappa Murlo Terni di 170 km, una frazione che adesso andiamo ad approfondire parlando in maggiore dettaglio del suo percorso. Innanzitutto, va detto che il chilometraggio sarà più modesto rispetto a ieri, circa 50 km in meno fra le province di Siena, Perugia ed infine naturalmente Terni, quindi fra la Toscana e l’Umbria. La partenza sarà da Murlo alle ore 13.10, proprio in considerazione della non eccessiva lunghezza della frazione, che però presenterà saliscendi fin dai primi chilometri.

L’unica salita classificata come Gran Premio della Montagna sarà quella di La Foce, con scollinamento al km 35,3. Per tutta la tappa si alterneranno tratti pianeggianti ad altri più impegnativi, come ad esempio salendo verso Ficulle oppure nella zona di Amelia, dove sarà collocato il traguardo volante di oggi al km 142,9. Non si tratterà tuttavia mai di salite particolarmente impegnative, dunque i velocisti potrebbero resistere e arrivare allo sprint, o almeno alcuni di loro. Da Narni in poi saremo in pianura, ci potrebbe essere lo spazio per organizzare la volata di gruppo sull’arrivo di Terni, ma non si tratterà di un epilogo scontato…

