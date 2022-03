Diretta Tirreno Adriatico 2022/ Streaming video Rai 2, classifica: 4^ tappa a Bellante

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: PRIMO ARRIVO IN SALITA!

La diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, giovedì 10 marzo, ha in programma la quarta tappa Cascata delle Marmore-Bellante di 202 km che promette di essere molto importante per le sorti di questa edizione della Corsa dei Due Mari, dal momento che si tratterà del primo arrivo in salita. Va detto che lo strappo verso Bellante non sarà dei più difficili, ma ripetuto per ben tre volte potrebbe fare male, anche perché naturalmente la bagarre sarà assicurata sia per la vittoria di tappa sia per avvantaggiarsi in classifica generale, dove ogni secondo può fare la differenza in una corsa di una settimana.

Dopo la grande vittoria nella cronometro d’apertura lunedì di Filippo Ganna e due tappe sulla carta più semplici nei giorni successivi (ma ieri ne sono successe di tutti i colori), da oggi si entra definitivamente nella fase decisiva della Tirreno Adriatico 2022, che verosimilmente si deciderà sabato con la doppia salita del Carpegna.

Per adesso tuttavia pensiamo ad oggi, perché a Bellante potrebbero esserci dei distacchi e lo spettacolo sarà garantito su un finale decisamente impegnativo, anche perché ieri abbiamo visto che è sempre possibile di tutto. Andiamo allora a scoprire senza ulteriore indugio tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, nella quarta tappa Cascate delle Marmore-Bellante.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 (4^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2022 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quarta tappa Cascata delle Marmore-Bellante sarà per le sue fasi salienti dalle ore 16.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che la Tirreno Adriatico 2022 sarà disponibile per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. La Tirreno Adriatico 2022 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Presentando la diretta Tirreno Adriatico 2022 abbiamo già tratteggiato l’importanza del primo arrivo in salita di questa Corsa dei Due Mari, andiamo allora adesso a presentare in maggiore dettaglio tutte le caratteristiche del percorso della quarta tappa Cascata delle Marmore-Bellante di 202 km, notevole anche per il suo chilometraggio. Si andrà dall’Umbria all’Abruzzo, toccando però anche il Lazio e le Marche perché si pedalerà nelle province di Terni, Rieti, Ascoli Piceno e infine Teramo. Affascinante già la sede della partenza, che sarà al cospetto della Cascata delle Marmore alle ore 12.00, in considerazione della lunghezza e della difficoltà della frazione odierna, che presenterà importanti saliscendi fin dai primi chilometri.

La prima salita classificata come Gran Premio della Montagna sarà quella del valico di Torre Fuscello con cui si toccherà quota 1115 metri sul livello del mare, in seguito tuttavia ci sarà un lungo tratto costantemente a scendere per raggiungere Ascoli Piceno, dove sarà collocato il traguardo volante di oggi al km 130,4. Poco dopo si entrerà in Abruzzo per affrontare il circuito finale di Bellante, con primo passaggio sull’arrivo e poi due giri completi, per un totale di tre salite. L’ascesa sarà classifica come GPM in tutti e tre i passaggi e misurerà circa 3,8 km con pendenza attorno al 7%, abbastanza regolare inizialmente e meno nell’ultimo chilometro, che alternerà una parte più semplice e lo strappo più duro, con pendenza massima all’11%.

