Diretta Tirreno Adriatico 2022/ Streaming video Rai 2, classifica: 5^ tappa a Fermo

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 E CLASSIFICA: TAPPA DEI MURI MARCHIGIANI!

La diretta Tirreno Adriatico 2022 ci emozionerà anche oggi, venerdì 11 marzo, perché c’è in programma la quinta tappa Sefro-Fermo di 155 km, piuttosto breve come chilometraggio ma che promette di essere molto importante per le sorti di questa edizione della Corsa dei Due Mari, dal momento che si tratterà della ormai tradizionale frazione dei Muri marchigiani, che potrebbe dunque fare male a tanti e incidere sulla classifica generale della Tirreno Adriatico 2022 che era uscita ieri dal primo arrivo in salita a Bellante con il dominio del “solito” Tadej Pogacar. Salite brevi, ma in rapida successione e spesso con pendenze in doppia cifra: lo spettacolo sarà assicurato, dopo avere visto attacchi dei big persino in pianura nei giorni scorsi non ci stupiremmo più di niente.

L’anno scorso la tappa della diretta Tirreno Adriatico 2022 dedicata ai Muri marchigiani aveva regalato un capolavoro “in coppia” da parte di Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar: l’olandese aveva conquistato una meritatissimo vittoria di tappa, ma anche lo sloveno era stato straordinario e aveva blindato definitivamente il suo primato in classifica generale. In assenza di Van der Poel, che ha dovuto rinunciare alla Tirreno Adriatico 2022 perché ancora in fase di recupero da un infortunio, i riflettori saranno puntati ancora una volta in primis sul fenomeno Pogacar, ma chi vorrà osare potrebbe provare ad attaccarlo. Andiamo allora a scoprire senza ulteriore indugio tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, nella quinta tappa Sefro-Fermo.

STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 (5^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2022 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quinta tappa Sefro-Fermo sarà per le sue fasi salienti dalle ore 16.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma salvo possibili variazioni per contemporaneità di altri eventi la copertura avrà inizio già dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che la Tirreno Adriatico 2022 sarà disponibile per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. La Tirreno Adriatico 2022 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Presentando la diretta Tirreno Adriatico 2022 abbiamo già tratteggiato l’importanza della frazione odierna nell’economia complessiva di questa Corsa dei Due Mari, andiamo allora adesso a presentare in maggiore dettaglio tutte le caratteristiche del percorso della quinta tappa Sefro-Fermo di 155 km, che si annuncia breve ma decisamente intensa. Si pedalerà nelle province di Macerata e Fermo, dunque per intero nelle Marche, che da oggi diventano protagoniste in maniera definitiva della Tirreno Adriatico 2022 per il suo gran finale. La partenza avrà luogo da Sefro alle ore 13.20, in considerazione della brevità della frazione odierna, che però farà penare i corridori.

I primi 90 km saranno relativamente semplici: non mancheranno alcune salite come il Valico di Pietra Rossa, ma senza pendenze cattive e compensate da lunghi tratti in pianura o anche leggera discesa, poi con il primo GPM di Monte Urano al km 106 tutto cambierà: già questo sarà un Muro, breve ma con pendenze fino al 15% massimo, seguito da quello di Capodarco che avrà punte di pendenza massima al 18% e sarà ancora più intrigante perché non sarà un GPM, bensì il traguardo volante (km 129,8) che metterà in palio gli abbuoni. A quel punto saremo di fatto a Fermo, ma per giungere all’arrivo ci sarà un primo passaggio sulla salita di Fermo-Strada Calderari e poi un semi-circuito di 18 km con le salite impegnative di Madonnetta d’Ete e di nuovo Fermo-Strada Calderari, la quale misura poco meno di 1 km, ma con pendenza media al 12,6% e punte di pendenza massima al 21%. Per l’ultima volta sarà affrontata a circa 2 km dall’arrivo di Fermo, ma dopo un falsopiano ci sarà ancora l’ultimo strappo al 10%, quando saremo già all’interno dell’ultimo chilometro.

CLASSIFICA TIRRENO ADRIATICO 2022

1. Tadej Pogacar in 14h36’47”

2. Remco Evenepoel a 9”

3. Filippo Ganna a 21”

4. Thymen Arensman a 36”

5. Tao Geoghegan Hart a 43”

6. Jonas Vingegaard a 45”

7. Miguel Angel Lopez a 50”

8. Marc Soler a 56”

9. Richie Porte a 1’02”

10. Wilco Kelderman a 1’04”



