Diretta Tirreno Adriatico 2022/ Streaming video Rai 2^ tappa Camaiore Sovicille

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: TAPPA LUNGA E DI DIFFICILE LETTURA!

La diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi martedì 8 marzo ci proporrà la sua seconda tappa Camaiore Sovicille di 219 km: si resta ancora in Toscana per la prima frazione in linea dopo la cronometro che ieri a Lido di Camaiore ha aperto questa edizione della Corsa dei Due Mari con la vittoria di Filippo Ganna, per l’ennesima volta straordinario nella sua specialità prediletta, che naturalmente è anche il primo leader della classifica generale, nella quale già si registrano distacchi a causa appunto della scelta di collocare in apertura della Tirreno Adriatico 2022 la prova contro il tempo, per cui ad esempio Remco Evenepoel e Tadej Pogacar sono già in primo piano per il successo finale.

Oggi ci attende una seconda tappa di notevole lunghezza e difficile lettura, perché non si annuncia particolarmente difficile ma avrà moltissimi saliscendi, di conseguenza i velocisti e le loro squadre dovranno faticare per arrivare a giocarsi uno sprint di gruppo a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo a Sovicille, perché saranno in tanti a voler attaccare per evitare invece una conclusione in volata. Una tappa incerta, anche perché la Tirreno Adriatico 2022 ha un cast di altissimo livello e ci sono molti nomi di spicco per entrambi gli scenari. Lo spettacolo di certo non mancherà, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, nella seconda tappa Camaiore Sovicille.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 (2^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2022 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna seconda tappa Camaiore Sovicille sarà per le sue fasi salienti dalle ore 16.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che la Tirreno Adriatico 2022 sarà disponibile per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. La Tirreno Adriatico 2022 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2022 ci proporrà quindi oggi la seconda tappa Camaiore Sovicille di 219 km, una frazione che abbiamo già presentato come una tappa mista, che potrebbe essere aperta a diversi scenari. Innanzitutto, attenzione al chilometraggio notevole, dettaglio non di poco conto soprattutto in questa prima parte della stagione: ci sarà molto da pedalare fra le province di Lucca, Pisa e Siena. La partenza sarà da Camaiore alle ore 11.50 e per i primi 90 km sarà tutta pianura e sicuramente ci sarà bagarre per portare via la fuga da lontano.

Dopo circa 90 km il panorama cambierà: nessuna grande salita, ma negli ultimi 130 km praticamente non ci sarà più nemmeno la pianura, di conseguenza ci saranno una lunga serie di saliscendi che renderanno molto nervoso il profilo altimetrico e di sicuro anche l’andamento della seconda tappa. L’unica salita classificata come Gran Premio della Montagna sarà quella di La Pineta, con scollinamento al km 160,7, mentre sarà complicato anche lo sprint intermedio, collocato al km 189,1 a Chiusdino. L’ultimo strappo sarà quello collocato poco prima di Colonna di Montarrenti, infine vi saranno 15 km piuttosto semplici, sicuramente i più facili della seconda parte della tappa, per raggiungere l’arrivo di Sovicille, che sarà dunque pianeggiante. Basterà per assistere ad un arrivo in volata a ranghi compatti?

